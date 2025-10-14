사진제공=JTBC

규현이 태연과 심사위원으로 호흡을 맞춘 소감에 대해 말했다.14일 오전 JTBC Music 유튜브 채널에서 '싱어게인4' 제작발표회가 온라인으로 중계됐다. 행사에는 윤현준 CP, 위재혁 PD와 이승기, 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나, 규현, 태연, 이해리, 코드 쿤스트가 참석했다.'싱어게인4'는 무대가 간절한 가수들이 다시 대중 앞에 설 수 있도록 한 번 더 기회를 주는 오디션 프로그램이다. 이승기가 MC를 맡고, 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나, 규현, 이해리, 코드 쿤스트가 심사위원으로 나선다. 이번 시즌에서는 태연이 새로운 심사위원으로 합류했다.태연과 심사위원으로 같이 호흡을 맞춘 소감을 묻자 규현은 "처음 심사하는 거라 부족한 심사를 하면 어떻게 하나 걱정했다. 그런데 1라운드부터 경력직 그 이상으로 심사를 잘한다. 냉정하게 기준점을 가지고 심사하다 보니 옆에서 든든하고 의지가 되더라"며 "자리에 한 칸 떨어져 있어서 아쉽다. 조금 더 호흡하고 싶은데, 가운데에 코쿤이라는 장벽이 있어서 안타깝다"고 너스레를 떨었다.연은 "첫 심사다 보니까 '타이트한 기준을 가지고 있을까' 하는 질문을 스스로에게 하면서 심사를 했다. 본인이 얼마나 본인의 장점을 잘 이해하고 표현하는지에 대해서 중요하게 생각하며 봤다"며 "내가 MBTI에서 F의 성향을 가지고 있는데 이 자리에만 앉으면 대문자 T가 된다. 스스로 놀라는 기분"이라고 밝혔다.'싱어게인4'는 14일 오후 10시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr