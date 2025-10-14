7.6%→10.1% 최고 시청률 찍더니…역대 가장 몰린 오디션 예능, 극찬 무대 쏟아졌다 ('싱어게인4')

사진제공=JTBC

'싱어게인-무명가수전 시즌4'가 시작부터 소름을 유발하는 무대를 쏟아낸다.‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(이하 ‘싱어게인4’)가 14일 첫 방송된다. 무대가 간절한 가수들이 다시 대중 앞에 설 수 있도록 ‘한 번 더’ 기회를 주는 오디션 프로그램 ‘싱어게인’은 세상이 미처 알아보지 못한 무명가수, 잊혀진 아티스트, 재야의 실력자들을 재발견해 오디션 본연의 가치를 증명하며 큰 사랑을 받았다. 시즌1은 최고 시청률 10.1%, 시즌2는 8.7%, 시즌3는 7.6%를 기록한 바 있다.‘싱어게인4’는 역대 시즌 가운데 가장 많은 지원자가 몰린 만큼, 치열한 경쟁을 뚫고 본선 무대에 진출한 81인의 무대에 이목이 집중된다. 경력직 MC 이승기를 필두로 심사위원 임재범, 윤종신, 백지영, 김이나, 규현, 이해리, 코드 쿤스트가 다시 의기투합했다. 여기에 소녀시대의 멤버이자 ‘올라운더’ 디바 태연이 새롭게 합류했다. 1라운드 ‘조별 생존전’이 6개 조에서 7개 조로 확대돼 더 다채로워진 음악과 무대를 선보일 것으로 기대된다.베일에 싸인 새로운 조가 어떤 변수로 작용할지 이목이 집중된 가운데, 첫 회부터 심사위원단의 마음을 훔친 무명가수들이 대거 쏟아진다는 후문이다. 수많은 오디션에서 심사를 맡은 윤종신이 “어디 하나 빠지지 않는 팔각형 가수”라며 역대급 ‘최애’로 지목한 생계형 찐 무명가수부터 이해리의 진실의 턱 개방, 임재범의 ‘참 잘했어요’ 결재 도장을 받은 주인공은 누가 될지 궁금해진다.강력한 실력자들이 대거 포진해 매 시즌 경계 대상 1순위로 뽑히는 ‘재야의 고수’ 조와 이승윤, 이무진, 서기, 신해솔, 리진, 강성희 등 매 시즌 레전드 무대를 터뜨린 ‘찐 무명’ 조는 심사 기준을 높여야 할 정도로 더욱 강력해졌다고.‘슈가맨’ 조에 등판한 2011년 데뷔 아이돌의 ‘숨듣명(숨어서 듣는 명곡)’ 무대 역시 시청자들의 추억을 소환할 예정이다. 수많은 오디션에서 불린 명곡의 원곡자 등판도 흥미롭다. 특히 주니어 심사위원장 규현이 “스타 탄생의 순간에 내가 앉아 있다. 그 첫 노래를 들은 느낌”이라고 감탄한 무대와 태연의 냉탕과 온탕을 오가는 생애 첫 심사평에도 기대가 쏠린다.‘싱어게인4’는 이날 오후 10시 30분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr