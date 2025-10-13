PARIS, FRANCE - OCTOBER 05: Jack Haven and So!Yoon! aka Hwang So Yoon attend the McQueen Spring Summer 2026 Show on October 5, 2025 in Paris, France. Photo by Dave Benett
영국의 럭셔리 디자이너 브랜드 맥퀸(McQueen)이 지난 5일(현지시각) 크리에이티브 디렉터 션 맥기르(Seán McGirr)의 2026 봄여름 패션쇼를 파리에서 공개했다.

이번 맥퀸 쇼에는 한국 대표로 새소년 황소윤이 참석해 화제를 모았다.

황소윤은 맥퀸 2026 봄 여름 프리 컬렉션의 레이스 갈비뼈 자수가 더해진 스트레치 튤 티셔츠에 프린스 오브 웨일스 체크 울 소재의 더블 브레스티드 재킷, 그리고 주얼 장식으로 포인트를 준 드레이프드 킬트와 트라우저를 매치해 특유의 시크함이 돋보이는 룩을 선보였다.

그녀는 여기에 펄과 주얼 참 장식의 블랙 레더 만타(Manta) 백과 블랙 T-바 스틸레토 힐을 더해 맥퀸의 미학을 자신만의 감각으로 완성했다.
황소윤 이외에도 FKA 트윅스, 테일러 페이지, 이완 미첼, 토키샤, 에반 모크, 마리사 아벨라, 걸 인 레드, 알리샤 보, 더 라스트 디너 파티, 아리아나 그린블랫, 몬텔 피쉬 등 많은 해외 셀럽들이 쇼에 참석해 자리를 빛냈다.

한편, 황소윤이 참석한 션 맥기르(Seán McGirr)의 맥퀸 2026 봄 여름 패션쇼는 맥퀸 소셜 채널 및 맥퀸 공식 홈페이지에서 다시 감상할 수 있다.

텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr

