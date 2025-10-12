사진 = 김혜수 인스타그램

배우 김혜수가 나이가 안 믿어지는 피부를 자랑했다.최근 김혜수는 자신의 인스타그램에 자신의 사진을 다수 게시했다.사진 속 김혜수는 편안한 니트 스웨트셔츠와 데님 팬츠, 볼캡을 매치해 캐주얼한 분위기를 연출했다. 흰색 프린팅 티셔츠는 어깨와 소매 부분이 자연스럽게 헤져 있어 자유분방한 스타일을 강조했으며 블랙 로고 모자가 전체 룩에 시크한 포인트를 더했다.벽면에는 감각적인 회화 작품들이 걸려 있었고 김혜수는 그림을 감상하며 사색에 잠긴 듯한 모습으로 시선을 사로잡았다. 특히 조명과 그림이 어우러진 장면에서는 예술과 인간이 하나로 이어진 듯한 고요한 아름다움이 느껴졌다. 또 다른 컷에서는 세밀한 조형물을 손끝으로 만지며 깊이 있는 눈빛을 보였다. 꾸밈없는 민낯임에도 특유의 품격과 존재감이 그대로 드러났다.팬들은 댓글로 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "여신이라는 말로도 부족하네요" "오늘도 예쁘네용" 등의 반응을 보이며 뜨거운 애정을 드러냈다.한편 김혜수는 1970년생으로 55세다. 김혜수는 지난 1월 공개된 디즈니+ '트리거'에 출연했었다. '트리거'는 검찰, 경찰도 해결하지 못한 사건들을 추적하는 탐사보도 프로그램 '트리거'의 정의로운 팀장 오소룡과 사회성 제로인 낙하산 PD 한도의 사활을 건 생존 취재기를 그린 작품이다. 김혜수는 내년 tvN 드라마 '두 번째 시그널'로 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr