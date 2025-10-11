이준호, 17% 시청률 이어받는다…오렌지족→초짜 사장, 첫방부터 다채로울 '태풍상사'

사진제공=tvN

이준호의 춤, 노래, 그리고 연기력을 모두 볼 수 있는 종합선물세트 같은 첫 방송을 예고했다.최고 시청률 17%를 돌파한 '폭군의 셰프' 후속작인 tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍(이준호)’의 성장기를 그린다.압구정을 주름잡던 ‘압스트리트 보이즈’의 얼굴 담당으로 자유를 만끽하던 청춘 강태풍. 11일 첫 방송을 앞두고 공개된 프리뷰 스틸컷의 그는 90년대 청춘의 상징 그 자체다. 음악이 흐르면 자연스레 리듬에 몸을 맡기고, 그 시절 연애 프로그램에 나가 열창하는 모습은 ‘당시의 청춘이란 이런 것이었다’는 듯 반짝인다. 무대 위를 휘젓는 카리스마 속에서도 미소가 번지는 그의 얼굴에는 세상을 두려워하지 않는 청춘의 패기가 고스란히 묻어난다.이미지만 봐도 느껴지는 에너지와 표현력은 역시 무대도 익숙한 배우다운 존재감을 발산한다. 리듬을 타는 몸짓 하나, 시선을 사로잡는 눈빛 하나에도 완벽히 몰입된 이준호표 퍼포먼스가 드라마 속에서도 유감없이 펼쳐질 예정이다. 스틸컷과 함께 선공개된 영상에서도 속상한 마음을 뒤로 하고, 당시 대히트를 일으킨 노래인 클론의 ‘난’에 맞춰 폭풍 댄스를 추는 모습이 담겨 뜨거운 청춘의 에너지를 발산할 이준호의 활약에 더욱 기대가 모아진다.그러나 화려했던 청춘의 무대는 곧 송두리째 뒤바뀐다. IMF라는 시대의 폭풍이 몰아치며 자유를 누리던 그의 인생이 하루아침에 뒤집히는 것. 한순간에 무역의 무자도 모르는 무역회사의 초짜 사장이 되어버린 그가 어떤 청춘의 페이지를 써 내려가게 될지 첫 방송에 기대감이 고조된다.제작진은 “1회는 이준호의 매력을 가장 다채롭게 만날 수 있는 회차로, 시청자분들께 종합선물세트 같은 방송이 될 것”이라고 예고하며, “화려했던 청춘이 위기 속에서 어떻게 변해가는지, 그 시작을 함께 지켜봐달라”고 전했다.‘태풍상사’는 이날 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr