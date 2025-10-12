'39세' 전소민, 결국 눈물 터트렸다…욕설 내뱉게 한 장난질, 김대호도 '깜짝' ('위대한')

사진제공=MBC에브리원

배우 최다니엘과 전소민의 39세 동갑내기 찐친 케미가 폭발한다.오는 10월 28일 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’가 첫 방송된다. ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 MBC에브리원 인기 여행 리얼리티 ‘위대한 가이드’ 시리즈 중 하나다. ‘위대한 가이드3’로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다. ‘위대한 가이드2’ 멤버 전원이 합류했다. 기존 여행 메이트 김대호와 최다니엘이 가이드로 나서 색다른 재미를 예고한다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 첫 여행지는 백두산으로 알려졌다. 이를 위해 김대호, 최다니엘, 전소민과 함께 효정(오마이걸)이 중국으로 출국했다. 앞서 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 1차 티저에서 전소민과 함께 샤랄라 여장에 도전한 김대호, 최다니엘의 충격 비주얼이 공개돼 화제를 모았다.이런 가운데 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 2차 티저가 공개됐다. 효정까지 합류, 4인 완전체를 이룬 ‘백두산 여행팀’의 대환장 티키타카가 돋보인다. 그중에서도 한때 핑크빛 소문까지 불러왔던 연예계 소문난 절친 최다니엘과 전손민의 유치 찬란 찐친 케미가 웃음을 자아낸다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 2차 티저는 9월 중국 여행 중 포착된 김대호, 최다니엘, 전소민 효정의 모습을 담고 있다. 한적한 시골마을을 걷는 네 사람. 전소민이 커다란 닭을 품에 안은 채 걷고 있는 가운데 효정은 “언니 대단해, 언니 멋져!”라고 감탄한다. 전소민은 “대호 오빠가 잡아줬다”며 걱정하는 효정을 향해 “나는 괜찮아”라고 답한다.그러나 최다니엘이 커다란 닭을 무작정 전소민의 머리 위에 올려놓고, 이에 놀란 전소민이 “으아아악!” 펄쩍펄쩍 뛴다. 아무것도 모른 채 맨 앞을 걷던 김대호도 화들짝 놀라며 아연실색해 웃음을 준다. 결국 전소민이 장난친 최다니엘에게 “야아”라며 뿌엥 눈물과 함께 서러움을 터뜨리지만, 최다니엘은 그저 해맑게 웃는다. 결국 전소민은 최다니엘에게 “야, 이 닭XX야”라고 거침없는 말을 쏟아내 폭소를 유발한다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr