[공식] 이효리, 또 기쁜 소식 전했다…'저스트 메이크업' 프라임 비디오 공개 확정

/ 사진제공=쿠팡플레이

가수 이효리가 진행하는 예능 ‘저스트 메이크업’(기획 윤현준 / 연출 심우진 박성환)이 쿠팡플레이에 이어 프라임 비디오(Prime Video)를 통해 공개된다.‘저스트 메이크업’은 지난 10월 3일 쿠팡플레이를 통해 국내 첫 공개된 이후, “기술보다 감정이 먼저 느껴진다”, “예능을 넘어 예술 같다”, “숨은 고수들이 많다” 등 폭발적인 호평을 받았다.이번 프라임 비디오 글로벌 공개를 통해 한국을 넘어 전 세계 240여 개국 시청자들에게 K-뷰티의 매력과 감성을 전달하며, 글로벌 무대에서의 관심이 한층 확대될 것으로 기대된다.총 60명의 국내 최정상급 메이크업 아티스트들이 참여한 이번 서바이벌에는 청담동 샵 원장, 글로벌 크리에이터, 특수분장 및 드랙 아티스트 등 각 분야의 전문가들이 대거 출연중이다. MC 이효리의 안정적인 진행 아래 정샘물, 서옥, 이사배, 이진수 등 심사위원진이 기술과 감성, 창의성까지 종합적으로 평가하며 각 참가자의 ‘뷰티 세계관’을 예술적으로 완성시킨다.프라임 비디오에서 공개되는 에피소드에서는 참가자 60인의 첫 미션 무대를 비롯해 각자의 개성과 감각이 돋보이는 무대가 이어진다. ‘손테일’의 정교한 터치, ‘뉴욕 마스터’의 글로벌 감각, ‘파리금손’, ‘씬님’, ‘맥티스트’, ‘글리터 마술사’ 등 크리에이터들의 창의적 연출이 어우러져 K-뷰티의 폭넓은 스펙트럼을 보여줄 예정이다. 특히 심사위원들의 세심한 평가와 서로 다른 관점은 긴장감을 높이는 동시에, 다음 에피소드에서 펼쳐질 참가자들의 성장과 새로운 미션에 대한 흥미를 한층 높일 예정이다.이번 1~5화 연속 공개분은 서바이벌의 구조와 감정선을 집중적으로 경험할 수 있도록 설계된 편성으로, 초반 몰입감과 화제성을 극대화한다. 이후 매주 순차 공개를 통해 예능 전반의 긴장감과 서사적 완성도를 이어가며 전 세계 뷰티 팬들에게 깊은 몰입감을 선사할 예정이다.SLL 관계자는 “쿠팡플레이와 프라임 비디오를 통해 전 세계 시청자들이 동시에 K-뷰티의 진정한 힘을 체감할 수 있을 것”이라며 “기술력과 예술성이 결합된 한국 뷰티 산업의 매력을 콘텐트를 통해 전하고 싶다”고 전했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr