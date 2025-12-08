사진제공=엔에스이엔엠

범죄 액션 코미디 영화 '정보원'이 웃음 유발 코믹 명장면 TOP 3를 공개했다.◆ 뻘짓 하는 형사와 한몫 챙긴 정보원의 환장 케미'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디다. 과거 다른 형사의 정보원인 조태봉을 체포한 오남혁은 수사를 도와준다는 그의 제안을 받아들이고 그렇게 두 사람의 인연이 시작된다. 그러나 조태봉은 뛰어난 임기응변과 변장술로 불법 조직 잠입에 성공해 수사를 위한 정보를 흘려주지만 매번 어딘가 엉성한 오남혁 때문에 작전은 번번이 실패로 돌아가고 만다. 허둥지둥 진입하며 용의자들을 모두 놓치는 오남혁의 모습은 왕년의 에이스라는 별명이 무색할 정도로 허술하다. 이처럼 약삭빠른 정보원과 헛발질하는 형사의 팀워크 제로 상극 케미는 시작부터 유쾌한 웃음 시동을 걸며 이목을 집중시킨다.◆ 단단히 오해받은 조태봉…그의 정체가 엘리트 박?!두 번째 명장면은 엘리트 박의 정체가 밝혀지는 순간이다. 밀수 조직에 잠입해 있던 조태봉은 밀수 총책에 의해 어딘가로 끌려가며 그의 정체에 대해 추궁을 당한다. 숨통을 조여오는 취조 속에서 조태봉은 첩자의 정보가 담겨있던 봉투를 열고 긴장감이 탁 풀려버린다. 대입 수능 만점에 경찰 대학 수석 입학이라는 휘둥그레한 스펙은 조태봉의 신상과는 너무나도 멀었던 것. 이때 그동안 옆에 잠자코 있던 양아치가 야심 차게 자신의 정체를 밝히지만 미친 사람 취급을 받고 차량 밖으로 쫓겨난다. 엉뚱하게 엘리트 박으로 오해받아 목숨이 위태로워진 조태봉의 모습은 긴장감을 유쾌하게 비틀며 관객들에게 큰 웃음을 안긴다.◆ 이소영의 무아지경 댄스…산으로 가버린 오작교 작전마지막은 이소영(서민주)과 오남혁이 쓰디 쓴 실패를 맛본 오작교 작전 장면이다. 오남혁은 마약 조직 오작교를 소탕하기 위해 잠복 작전에 투입된다. 하지만 그곳에서 짝사랑하는 이소영과 닮은 사람을 보자 사심 가득한 눈빛으로 자꾸 술을 권하게 된다. 오남혁이 건넨 술을 거절할 수 없던 이소영이 잔뜩 취해 무아지경의 춤을 추다가 총을 떨어트리는 대형 실수를 저지르면서 두 사람의 정체가 탄로난다. 이어 조직원과의 몸싸움 중 오남혁이 던진 양주병에 의도치 않게 이소영이 정통으로 맞는 처절한 피날레까지 더해져 관객들의 폭소를 터뜨리는 최고의 명장면으로 꼽힌다.'정보원'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr