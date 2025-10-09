사진 = KBS2TV '친밀한 리플리' 캡처

이시아의 당돌함에 이승연이 깜짝 놀랐다.9일 7시 50분 방송된 KBS2TV '친밀한 리플리'(연출 손석진/극본 이도현)11회에서는 차정원(이시아 분)이 한혜라(이일화 분) 공난숙(이승연 분), 진태석(최종환 분), 진세훈(한기 분)이 모인 자리에서 파격적인 제안을 하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 진세훈은 차정원에 대해 "어디서 신혼을 시작하든 주영채(이효나 분) 씨랑 같이 사는 게 중요하다"고 했다. 공난숙은 "그러니까 둘이 깨소금 볶으면서 재미나게 살려면 아무래도 단 둘이 사는게 낫다"고 했지만 차정원은 "건양가에 들어오겠다"고 했다.놀란 공난숙은 "아니 그 큰 집 살림을 언제 어떻게 하겠다고 겁대가리도 없이 아니 겁 없이 그 집에 들어가겠다고 그러냐"고 하며 속으로 '들키면 어쩌려고'라고 생각했다. 이때 차정원은 속으로 '건양 그룹 탐나시지 않냐 제가 도와드리겠다 이거다'고 생각했다.그러더니 차정원은 한혜라와 진태석에게 "대신 받고 싶은 선물이 있다"고 했다. 한혜라는 "우리 며느님 뭘 해주고 싶어도 다 갖고 있어서 고민했었는데 직접 말해주면 더 좋다"며 "갖고 싶은 게 뭘까 뭐든 말해보라"고 했다.공난숙은 당황하며 "갖고 싶은 게 있었으면 이 엄마한테 말을 했어야 하지 않냐"고 했다. 차정원은 "건양 주식 3%"라고 했다. 이에 모두가 깜짝 놀랐다. 공난숙은 속으로 '히 요것봐라 제대로 딜 할 줄 아네'라고 했다.진세훈도 놀라서 "주영채 씨 사업에 관심 없는 줄 알았더니"라고 했고 차정원은 "앞으로는 관심 가져보려고 한다"고 했다. 한혜라는 "왜 그런 생각을 했냐"고 물었고 차정원은 "진세훈 씨 옆에 인형처럼 서 있기만 할 순 없다"며 "내조를 하려면 제대로 해야하고 우리 엄마만은 사채업자란 소리 더 안듣게 해드리고 싶다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr