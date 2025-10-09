사진=텐아시아DB

/사진 = 안목의 여왕 김남주

배우 김남주가 예능 프로그램에 도전한 소회를 밝혔다.최근 진행된 SBS Life 예능 프로그램 ‘안목의 여왕 김남주’ 20회 촬영에서 김남주는 “햇살 좋은 어느 봄날 (첫 회를 촬영했는데) 어색하고 떨리고 긴장되고 그랬다”라고 첫 촬영의 기억을 더듬었다.이어 “처음이 제일 어색했던 것은 예능 프로그램의 카메라를 딱 만났을 때였다. 드라마 현장과 달라서 어찌 해야 하나 싶었다. 어색하고 떨리고 긴장됐다”고 덧붙였다.김남주는 또 “ ‘안목의 여왕 김남주’ 1회를 가장 많이 돌려봤다. 예능 프로그램에 나온 내 모습이 어색해서 잘 안 보는데 1회는 신기하게 느껴졌다”고 털어놨다.‘안목의 여왕 김남주’ 1회는 김남주의 집을 확인할 수 있었다. 김남주는 “집 공개를 했을 때 많은 분들이 사람 냄새 나서 좋다라는 칭찬이 인상 깊었다. 지인들에게는 너가 그 집에서 아이들과 어떻게 살았는지 보였다는 말을 많이 들었다. 따뜻함이 느껴졌다”고 전했다.‘안목의 여왕 김남주’ 20회는 9일 오후 8시 40분 방송.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr