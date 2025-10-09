사진=아야네 SNS

사진=아야네 SNS

가수 겸 배우 이지훈과 그의 아내 아야네가 남다른 명절 클라스를 전했다.아야네는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "시댁 가족과 함께 사는 집🏡 명절 보내는 법"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 아야네와 이지훈이 추석 당일 자신들의 하루를 담은 모습. 영상 속에서 1층은 이미 가족들로 가득 차 발 디딜 틈이 없었으며, 특히 시댁이 걸어서 5초 거리라고 알려 눈길을 끌었다.이지훈과 아야네 집은 5층짜리 건물에 3대 가족 19명이 함께 지내고 있는 것으로 알려졌다. 또 음식을 항상 층별로 준비해서 함께 먹는다고도 전해졌다.한편 이지훈과 일본인 아야네는 14살의 나이 차이와 국적을 뛰어넘어 2021년 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술 끝에 임신에 성공, 지난해 7월 결혼 3년 만에 첫 딸을 낳았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr