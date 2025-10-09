/사진 = 선우용녀 유튜브

1990년대 인기 시트콤 '순풍산부인과'에서 의찬이 역할로 큰 사랑을 받았던 아역 배우 김성민이 오랜만에 반가운 근황을 전했다.지난 8일, 배우 선우용여의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '결혼만 4번 박영규! 장모님 선우용여에게 처음 털어놓는 속마음(순풍산부인과 재결합)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 '순풍산부인과' 출연진들이 25년 만에 다시 만나 나눈 이야기들이 담겼다.이날 김성민은 "의찬이 역할을 맡았던 김성민입니다"라며 반갑게 인사를 전했고, 함께 자리한 자신의 아내도 소개했다. 그는 "올해 결혼 5년 차고, 현재 35세입니다"라고 밝혔으며, 아내는 33세라고 덧붙였다.선우용여는 부부에게 따뜻한 조언도 아끼지 않았다. "(운영 중인) 가게를 며칠 잊고 둘이 여행을 다녀와 봐요. 편안한 상태에서 예쁜 아기가 생기는 거예요. 알겠죠?"라는 말에, 김성민의 아내는 "이제 열심히 한 번…"이라며 웃었고, 김성민도 "감사합니다. 여행가서 한 번…"이라며 화답했다. 이에 선우용여는 "파이팅!"을 외치며 따뜻한 응원을 건넸다.김성민은 1998년부터 2000년까지 방영된 '순풍산부인과'서 배우 김찬우가 연기한 캐릭터의 아들 '의찬' 역을 맡아, 책을 좋아하고 똑똑한 모습으로 시청자들의 사랑을 받았다. 이후 2013년 tvN '감자별'로 방송에 복귀했고, 2018년에는 TV조선 '너의 등짝에 스매싱'에 특별출연한 바 있다. 그는 2020년, 5년간 교제한 비연예인 여성과 결혼했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr