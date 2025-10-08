SNS

'돌싱글즈' 이다은 가족이 남편 친구들과 여행을 떠났다.최근 이다은은 자신의 계정에 "남편 친구들 가족들과 함께 다녀온 여행☀️ 같은 멤버 조합으로 두 번째였는데 처음부터 끝까지 물 흐르듯 잘 맞는 거… 너무 신기하죠☺️ 특히 아침에 늦잠 자서 전날 먹은 거 뒷정리도 참여 못했는데😂 웃으면서 김치찌개에 밥 좀 먹으라며 챙겨주는 언니도 있고🫶🏻 (용미온니, 유경언니 보고 계신가요…? 담번 뒷정리는 제가 1빠로!!ㅋㅋㅋㅋ) 이런 사람들과 함께라면 어디든 행복한 여행인 것 같아요💛 다음 여행도 벌써 기대되는 조합…..🍃"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이다은은 남편 윤남기의 친구 가족들과 키즈 펜션으로 떠난 모습. 같은 멤버들과 두 번째 여행에도 만족감을 드러낸 이다은이다.한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 지난해 8월 아들을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr