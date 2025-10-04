사진 = 지젤 인스타그램

걸그룹 에스파 지젤이 등에 새긴 타투를 선보이며 파격 노출을 했다.최근 에스타 지젤은 자신의 인스타그램에 여러 사진을 게재했다.사진 속 지젤은 상의를 완전 노출한 채 타투를 뽐내고 있다.충격적인 노출에 팬들은 깜짝 놀랐다. 지젤은 타투와 함께 여러 디자인이 포착돼 팬들의 궁금증을 자극했다. 어깨를 살짝 드러낸 과감한 포즈와 섹시하면서도 몽환적인 분위기가 시선을 압도했다.사진을 본 팬들은 "이런 모습 처음이에요" "아찔해요" "섹시미 과도한거 아닌가요" "언니 무슨 일이에요" "타투 무슨 의미인지 궁금해" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.지젤은 최근 다양한 화보와 무대에서 색다른 매력을 선보이고 있으며, 에스파는 곧 해외 투어 일정을 이어갈 예정이다. 이번 파격적인 스타일링 역시 향후 활동의 새로운 콘셉트를 예고하는 것이 아니냐는 추측이 이어지고 있다.한편 지젤은 2000년생으로 25세이며 지젤이 속한 에스파는 최근 여섯 번째 미니앨범 'Rich Man'(리치 맨)을 발매하고 활동했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr