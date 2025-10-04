계약 만료를 앞두고 연장 여부를 논의 중인 제로베이스원이 뛰어난 팀워크와 팬들과의 끈끈한 소통으로 데뷔 후 두 번째 월드투어의 화려한 막을 올렸다. 매 공연 성장하는 모습을 보여주는 만큼, 제로베이스원이 계약 만료로 해체된다면 많은 팬의 아쉬움이 클 것으로 예상된다.
3일 서울 송파구 KSPO돔(구 체조경기장)에서 제로베이스원의 2025 월드투어 '히어 앤 나우(HERE&NOW)' 첫 공연이 열렸다. 이번 서울 공연을 시작으로 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르, 홍콩 등 전 세계 7개 지역에서 12월 말까지 총 11회 공연이 이어질 예정이다.
네 개 파트로 구성된 공연 가운데 파트 3에서는 무대 대신 잠시 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 이어 정규 1집 수록곡 'Long Way Back'을 김지웅, 장하오, 김태래, 리키 네 멤버가 유닛으로 꾸며 선보였고, 'EXTRA' 무대는 성한빈, 석매튜, 김규빈, 박건욱, 한유진 다섯 멤버가 처음으로 퍼포먼스를 펼쳤다. 리키는 "유닛 무대를 처음 보여드리는 만큼 어떻게 하면 더 좋을지 고민을 많이 했다"고 전했다. 장하오는 "우리 네 명이 준비한 유닛 무대 스탠딩 마이크는 포르투갈에서 직접 사온 것"이라고 말해 이목을 집중시켰다. 박건욱은 "첫 무대였는데 제로즈가 좋아해 주셔서 너무 뿌듯했다. 갈비뼈 하나 부러진다는 각오로 춤을 췄다"고 너스레를 떨며 "다행히 다치지 않고 잘 살아 있다"고 덧붙였다. 김규빈은 "제로즈 덕분에 여기까지 달려올 수 있었다. 정규 앨범 활동이 끝나고 곧바로 콘서트 준비에 들어갔는데, 기다려준 제로즈를 위해 열심히 준비해 완성할 수 있었다. 감사하다"고 인사했다.
김태래는 "제로즈와 함께할 때 가장 행복하다. 무대에서 제로즈를 보면 마치 별처럼 보인다. 정말 아름답다"고 말해 감동적인 분위기를 더했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
