tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’가 1회 예고 영상을 공개했다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’(연출 이나정·김동휘, 극본 장현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 이매지너스·스튜디오 PIC·트리스튜디오)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍(이준호)’의 고군분투 성장기를 그린다. 이 가운데 다음 주 토요일(11일) 밤 9시 10분, 첫 방송을 앞두고 공개된 1회 예고 영상에서는 IMF 직전 정반대의 궤적을 걷던 두 청춘 강태풍과 오미선(김민하)의 대비가 담겨 시선을 끈다.강태풍은 부모 세대가 이루어 놓은 풍요 속에서 자유를 만끽했던 청춘이다. 등장만 했다 하면 압구정을 휘저어 놓는 ‘압스트리트 보이즈’와 어울려, 춤을 추고 노래하는 장면은 90년대 청춘들의 자유로운 영혼을 보여준다. 찰나에 등장하는 그 시대의 나이트 클럽과 방송국 스튜디오는 단순한 배경을 넘어, 당시를 기억하는 이들에게 추억을 불러일으키기도 한다.그런 강태풍과는 달리, 오미선은 매일 11시간씩 태풍상사에서 근무하는 ‘갓생’ 청춘이다. 계산기를 다루는 실력만큼이나 꼼꼼하고 단단한 성격으로 팍팍한 일상을 버텨내며, K-장녀로 집안의 생계를 짊어지고 있다.그러나 두 청춘의 일상에 곧 거대한 폭풍이 들이닥친다. 야반도주한 친구의 집에서 발견한 압류 통지서와 “사람 너무 믿지마. 돈 나고 사람 난 거야”라는 경고는 다가올 IMF의 그림자를 실감케 한다. 뒤이어 빗속을 뚫고 달려가는 강태풍, 그리고 눈물을 흘리며 가족을 끌어안는 오미선의 모습은 온몸으로 맞닥뜨릴 위기의 시대, 그 서막을 예고하며 긴장감을 드높인다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 다음 주 토요일(11일) 밤 9시 10분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr