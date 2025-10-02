사진=SBS Plus, ENA

'돌싱 특집'이 진행되는 가운데 28기 영수가 3표를 받아 인기남으로 등극했다. 영자, 현숙에 이어 '한소희 닮은 꼴'로 온라인상에서 화제 된 옥순까지 영수를 선택했다.지난 1일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '2순위 데이트'로 초토화된 '솔로나라 28번지'의 상황이 공개됐다.다음 날 모두가 기상하자, 서로의 부모님 사진과 어린 시절 사진을 각각 뽑아 통한 남녀끼리 데이트하는 '사진 매칭 데이트'가 시작됐다. 어린 시절 사진 선택에서는 영수-옥순, 영식-현숙이 매칭됐다. 부모님 사진 선택에서는 솔로남들 전원이 옥순의 어머니 사진을 뽑은 가운데, 옥순이 영식의 아빠 사진을 골라서 운명적으로 데이트하게 됐다.직후, 영수는 옥순과 첫 '1:1 데이트'에 나섰는데, 그는 아이가 '0순위'라는 옥순에게 "전 사람을 본다. 그 사람이 좋으면 그 사람의 모든 걸 포용하고 책임져야 한다고 생각한다"고 어필했다. 옥순은 "대화해 보니까 얘기가 잘 통해서 좋았다"며 호감도를 높였다.데이트를 마친 영수는 제작진 앞에서 "옥순님의 매력에 반했다. 제 마음을 표현한 다음에 옥순님이 선택할 수 있게 기회를 드리고 싶다"고 밝혔다. 다음으로 영식-현숙은 '유자녀'로 공감대를 형성했고, 현숙은 영식의 걸쭉한 사투리를 재밌어했다. 하지만 두 사람은 '오빠-동생' 사이로 서로를 정리했다. 현숙에 이어 옥순과 '2차 데이트'에 돌입한 영식은 갑자기 "우리 영호님 좀 예쁘게 봐 달라"며 '중재자' 모드가 됐다. 옥순은 "아빠나 잘해~. 지금 뭐하는 거야?"라고 영식의 딸에게 빙의해 그를 꾸짖어 짠내웃음을 안겼다.비슷한 시각, 숙소에 남은 솔로남녀는 윷놀이하면서 친해졌다. 여기서 영호는 의외의 입담을 과시했고, 정희는 그런 영호에게 반해 "정말 매력적으로 보인다"며 호감을 표현했다. 윷놀이가 끝나자 정희는 영호를 따로 불러내 "기회가 되면 얘기하고 싶다"고 대시했다. 영철은 마음이 사라졌다던 순자를 불러내 카페에서 대화를 나눴다. 이때 그는 자신의 루틴화 된 일상에 대해 구구절절 설명했고, 순자와는 정반대인 '키 크고 머리 큰 여자'를 이상형으로 언급해 의아함을 자아냈다.순자는 영철과 대화를 마친 뒤, 상철에게 직행했다. 이후 그는 '양육자'와 '장거리'에 대한 부담이 없는지 물었는데, 상철은 활짝 열린 마음을 드러냈다. 대화 종료 후 순자는 제작진 앞에서 "영철님은 자기주장이 강한 것 같은데, 상철님이 순해 보였다"고 상철에게 호감이 더 커졌음을 털어놨다.갈수록 꼬여가는 관계 속, '2순위 데이트'가 선포됐다. 영숙은 고민 끝에 광수의 옆에 가서 섰고, 정숙은 '결정사 인연' 경수를 택했다. 순자는 '1순위'였던 영철의 옆에 가서 모두를 폭소케 했고. 영자-옥순-현숙은 나란히 영수를 '픽'했다. '2순위 데이트'에서도 3표를 휩쓴 영수의 모습에 '영수 바라기' 정숙은 "또 3명이다. '영수 지키기', 이제 지친다"며 한숨을 쉬었다. 마지막으로 정희는 윷놀이로 매력을 확인한 영호를 선택했는데, 바로 옆에 있던 옥순은 깜짝 놀라서 '동공 지진'을 일으켰다. '2순위 데이트'에서 0표가 된 상철과 영식은 "기분이 묘하다", "깔끔하게 짠내로 가야겠다"며 로맨스 의지를 다졌다. 직후 공개된 예고편에서는 현숙이 영수와의 '3:1 데이트'에서 '애교 스킨십'으로 폭주하는가 하면, 광수와 데이트를 나갔던 영숙이 응급실에 실려 오는 '긴급 상황'이 포착돼 다음 방송에 대한 궁금증을 치솟게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr