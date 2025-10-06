손빈아, 무대 중 진기명기 봉춤 췄다…온통 멍자국('천만트롯쇼')

사진제공=TV CHOSUN '천만트롯쇼'

사진제공=TV CHOSUN '천만트롯쇼'

'천만트롯쇼' 13인 트롯 스타들이 불가능에 가까운 도전에 나선다. 마술, 풀댄스, 인간탑 등 진기명기가 펼쳐진다.10월 8일 밤 9시 50분, 10월 9일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN 추석특집 기인열전 '천만트롯쇼'는 대한민국 국보급 기인들과 트롯 스타들이 만나 천만뷰에 도전하기 위해 펼치는 지상최대 트롯쇼이다. 국민MC 강호동과 트롯판 대체불가 MC 붐이 오랜만에 호흡을 맞추는 가운데 '미스터트롯' 2대, 3대 진(眞) 안성훈과 김용빈을 필두로 국내 최정상 트롯 스타들이 총출동, 2025년 한가위를 뜨겁게 달군다.앞서 공개된 '천만트롯쇼' 티저 영상에서는 눈이 번쩍 뜨이는 퍼포먼스에 도전한 트롯 스타들의 모습이 살짝 노출돼 화제를 모았다. 트롯 스타들이 어떤 퍼포먼스에 도전한 것인지 이를 위해 얼마나 구슬땀을 흘리며 노력한 것인지 궁금증이 뜨거운 상황. 이에 10월 1일 '천만트롯쇼' 제작진이 13인 대세 트롯 스타들이 '천만트롯쇼'를 통해 어떤 종목에 도전할지 미리 공개됐다.'미스터트롯2' 진(眞) 안성훈은 마술에 도전한다. 가수가 되지 않았다면 마술사가 됐을 거라고 망설임 없이 말하는 안성훈은 월드클래스 마술사 최현우에게 마술을 전수받아 라스베이거스 급 초대형 마술에 도전한다. 평소에도 최현우의 동영상을 보며 마술을 익혔다는 안성훈은 특유의 재치와 입담을 십분 발휘해, 특별 미녀 조수들과 함께 위험천만한 마술을 선보인다. 최현우가 "안성훈은 마술사가 될 자질을 타고났다. 마술계가 탐내는 인재"라고 극찬한 안성훈이 보여줄 마술은 무엇일까.'미스터트롯3' 선(善) 손빈아는 폴댄스로 여심 사냥에 나선다. 폴댄스는 퍼포먼스 중에서도 단기가 내에 배우기 어렵다고 알려진 종목. 손빈아는 폴댄스보다 더 남성적이고 기계체조 동작이 가미된 폴스포츠에 도전한다. 손빈아는 첫 등장부터 압도적 퍼포먼스로 MC 강호동을 기립하게 했다는 후문. 손빈아의 팔과 종아리의 단단한 근육과 수많은 멍자국이 노력의 흔적을 고스란히 보여준다고. 출연자 중 가장 많은 시간을 연습에 할애한 손빈아의 퍼포먼스는 '천만트롯쇼'에서 공개된다.'미스터트롯3' 마스코트 유지우는 4M 인간탑에 오른다. 유지우가 도전하는 '무등놀이'는 사람 위에 사람이 올라가고 그 위로 꼬마 아이들이 올라가는 전통 풍물놀이다. 유지는 겁이 나지 않는다고 자신했지만 생각보다 엄청난 높이에 겁을 먹고 만다. 유지우는 최종단계 3층 인간탑 오르기를 앞두고 위기에 봉착한다. 9세 테토남 유지우는 두려움을 극복하고 최종 3층 인간탑 오르기에 성공할 수 있을까.춘길, 남승민, 강훈은 실내자전거 스피닝에 댄스와 체조동작이 가미된 재키스피닝에 도전한다. 이들은 유산소 운동인 스피닝에 물구나무서기, 공중회전 중심 잡기 등 아크로바틱 동작까지 더한 것은 물론 노래까지 부른다. 40대 맏형 춘길은 이번 도전으로 20년 가수인생 최대 위기를 맞는다. 맏형의 투혼에 남승민, 강훈도 정신력과 팀워크로 부딪힌다. 스튜디오를 감동으로 물들인 세 사람의 투혼이 기대된다.이외에도 김용임은 60대 실버 대표로 나서 최신 유행 운동인 번지피지오에 도전한다. 허리에 줄을 묶고 공중을 날아다니며 하는 고난도 퍼포먼스에 흔들림 없는 라이브까지 소화, 도전하기에 늦은 나이란 없다는 것을 증명한다. 트롯계 단짝친구 설하윤과 요요미는 벨리댄스에 걸리쉬 댄스가 가미된 벨리쉬에 도전한다. 벨리계 수지로 불리는 미녀 선생님과 벨리 미녀 삼총사를 구성한 이들의 아찔하고 매력적인 퍼포먼스가 주목된다.'미스터트롯3' 진(眞) 김용빈은 중국 본토를 사로잡은 한국의 변검술사와 함께 추석 특별 무대를 선보인다. 뿐만 아니라 일본에서 온 초대 손님의 위험천만한 도전에 도우미로 지목되며 목숨을 건(?) 도전에 나선다. 김용빈의 활약에 스튜디오가 발칵 뒤집어졌다고 한다.13인 트롯 스타들의 상상초월 기상천외 퍼포먼스의 향연 '천만트롯쇼'는 10월 8일 밤 9시 50분, 10월 9일 밤 10시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr