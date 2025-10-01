사진=텐아시아DB

'5세대 슈퍼루키' HITGS(힛지스)가 스케줄러를 공개하고 컴백 예열에 나섰다.HITGS는 지난달 30일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 'Things we love : I(띵스 위 러브 : 아이)'의 스케줄러 이미지를 공개했다.스케줄러에 따르면 HITGS는 1일 트레일러 영상을 시작으로 2일 개인 콘셉트 포토, 3일 단체 콘셉트 포토, 4일 타이틀곡 'HAPPY(해피)' 뮤직비디오 티저, 5일 트랙리스트와 하이라이트 메들리 등을 순차적으로 공개하며 글로벌 팬들을 설레게 할 예정이다.빈티지한 색감과 청량한 풍경 사진, 손으로 그린 듯한 키치한 일러스트가 눈길을 사로잡는 가운데, HITGS가 이번 앨범을 통해 보여줄 또 다른 매력에 팬들의 궁금증이 더해지고 있다.영상 또한 호기심을 자극하고 있다. 여유로운 주택가를 배경으로 이번 앨범의 로고가 랩핑 된 트럭이 시선을 사로잡고 있고, 그 뒤로 티징 일정이 잇달아 공개되며 컴백 기대감을 더했다.'Things we love : I'는 HITGS가 지난 7월 선보인 싱글 'CHARIZZMA(카리즈마)' 이후 약 3개월 만에 발매하는 신보로, HITGS의 음악적 성장과 폭넓은 음악 스펙트럼을 느낄 수 있는 앨범이 될 전망이다. 탄탄한 라이브 퍼포먼스와 다채로운 매력을 통해 관심받아 온 HITGS는 이번에도 10대의 당당함과 솔직함을 음악으로 풀어내며 청춘의 순간을 기록해 나갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr