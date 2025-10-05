사진=조준원 기자

배우 이준호, 김민하가 호흡을 자랑했다.지난 1일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 tvN 새 토일드라마 '태풍상사' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이준호, 김민하와 이나정 감독이 참석했다.'태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍(이준호 분)의 성장기를 그린 작품이다.김민하는 냉철한 현실 감각으로 무장한 태풍상사 에이스 경리 오미선으로 분한다. 김민하는 이준호와의 호흡에 대해 "많이 의지하고 배웠다. 준호 배우님이 다 열어주신다. 예상치 못한 것도 수용해줘서 재밌는 장면들을 많이 만들어 나갔다"고 말했다.이준호는 "캐릭터적으로만 봐도 성격이 정반대다. 정반대에서 오는 케미스트리가 있다. 상대가 서로의 배역으로 서 있을때 바라만 봐도 오는 미묘한 호흡이 있었다. 그 재미를 느끼고 나니 빈 호흡을 채우는 애드리브를 하는 재미가 있더라. 민하 배우와 촬영할 때는 서로 조율하지 않더라도 척하면 척이었다"고 자신했다.이준호는 "태풍상사는 6인 회사다. 제가 사장인데 가장 막내다. 어쩌다 사장이 됐다"며 "굉장히 스펙타클하다"고 강조했다. 김민하는 "예쁘다는 말이 '태풍상사'를 잘 표현하는 단어인 것 같다"고 관심을 요청했다.'태풍상사'는 오는 11일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr