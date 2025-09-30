사진=MBC

MBC 금토극 '메리 킬즈 피플'에 이어 '달까지 가자'까지 연이어 1%대 시청률을 기록하고 있는 가운데, 내달 처음 방송하는 새 작품에서 왕세자 강태오와 부보상 김세정이 사랑에 빠진다.10월 31일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 될 '이강에는 달이 흐른다'에서 왕세자 이강(강태오 분)과 부보상 박달이(김세정 분)의 설렘 가득한 순간을 담은 메인 포스터를 공개하며 첫 방송에 대한 기대감을 더욱 뜨겁게 달구고 있다.'이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마다. 앞서 티저 영상을 통해 하루아침에 몸이 뒤바뀐 두 캐릭터의 빵 터지는 앙숙 케미스트리로 범상치 않은 관계성을 예고하며 흥미진진함을 자극했던 상황.메인 포스터에는 180도 달라진 이강과 박달이의 분위기가 담겨 눈길을 사로잡는다. 따사로운 햇살이 쏟아지는 숲속에서 손을 잡은 채 미소를 짓고 있는 두 사람에게서 풋풋한 설렘이 느껴지고 있다.박달이는 부보상의 복색이 아닌 비단옷 차림으로 화사하고 고운 자태를 드러내고 있으며 까칠하기만 했던 이강은 그런 그를 더없이 애틋한 눈빛으로 바라보고 있어 더욱 호기심을 자극한다. 다정하게 맞잡은 두 손 사이 미묘하게 달라진 기류가 얽혀드는 만큼 그 누구도 예측할 수 없는 이강과 박달이의 로맨스에 시선이 집중되고 있다.시청자들의 심박수를 수직 상승시킬 두 청춘남녀, 강태오와 김세정의 이야기는 10월 31일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송 될 '이강에는 달이 흐른다'에서 펼쳐진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr