MBC 금토극 '메리 킬즈 피플'에 이어 '달까지 가자'까지 연이어 1%대 시청률을 기록하고 있는 가운데, 내달 처음 방송하는 새 작품에서 왕세자 강태오와 부보상 김세정이 사랑에 빠진다.
10월 31일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 될 '이강에는 달이 흐른다'에서 왕세자 이강(강태오 분)과 부보상 박달이(김세정 분)의 설렘 가득한 순간을 담은 메인 포스터를 공개하며 첫 방송에 대한 기대감을 더욱 뜨겁게 달구고 있다.
'이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마다. 앞서 티저 영상을 통해 하루아침에 몸이 뒤바뀐 두 캐릭터의 빵 터지는 앙숙 케미스트리로 범상치 않은 관계성을 예고하며 흥미진진함을 자극했던 상황.
메인 포스터에는 180도 달라진 이강과 박달이의 분위기가 담겨 눈길을 사로잡는다. 따사로운 햇살이 쏟아지는 숲속에서 손을 잡은 채 미소를 짓고 있는 두 사람에게서 풋풋한 설렘이 느껴지고 있다.
박달이는 부보상의 복색이 아닌 비단옷 차림으로 화사하고 고운 자태를 드러내고 있으며 까칠하기만 했던 이강은 그런 그를 더없이 애틋한 눈빛으로 바라보고 있어 더욱 호기심을 자극한다. 다정하게 맞잡은 두 손 사이 미묘하게 달라진 기류가 얽혀드는 만큼 그 누구도 예측할 수 없는 이강과 박달이의 로맨스에 시선이 집중되고 있다.
시청자들의 심박수를 수직 상승시킬 두 청춘남녀, 강태오와 김세정의 이야기는 10월 31일(금) 밤 9시 50분에 첫 방송 될 '이강에는 달이 흐른다'에서 펼쳐진다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
