넷플릭스 '도라이버'의 김숙이 극 I들에게 진심 어린 조언을 전한다.'도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 프로그램으로 매주 일요일 오후 5시에 공개된다. 진경과 숙, 두 누나와 세호, 우재, 우영으로 이루어진 동생 라인의 강력하고 다채로운 케미와 함께 이들이 보여주는 다소 얼빠진 캐릭터 버라이어티 쇼는 매주 웃음의 향연. 특히 게임, 분장, 벌칙, 여행, 먹방, 토크와 때때로 감동까지 선사하며 탄탄한 팬층을 형성하고 있다.오늘 28일(일) 공개되는 16회는 '토크의 신을 뽑아라'가 펼쳐진다. 이 가운데 MBTI의 극 I 성향을 지닌 사연자가 "서비스직인데 사람이 어렵다"는 사연을 보내와 멤버들이 조언을 전한다. 김숙은 "제가 극 I입니다"라고 고백한 후, 사연자에게 "내가 I라서가 아니고 그 사람 이야기를 들어준다고 생각하고 다가가면 어떨까요? 사람들은 이야기를 들어주는 걸 더 좋아해요"라고 조언해 멤버들의 박수갈채를 받는다.주위 사람들이 극 E라서 비교된다고 고백한 사연자에서 김숙은 "극 E에게 휘둘리지 마요"라며 돌직구 조언을 건넨다. 지난달 결혼 22년 만에 이혼을 발표한 홍진경은 "나는 그냥 가만히 두는 게 편해요. 인위적으로 하지 말고 자연스럽게 하면 그게 제일 편한 거예요"라고 조언을 덧붙여 고개를 끄덕이게 한다.다양한 사연자들에게 조언을 이어가는 우영의 모습에 주우재는 "나는 오늘 정말 신기한 경험을 한 게 제정신의 장우영을 봤어"라고 말해 웃음을 자아낸다. 김숙은 우영을 향해 "오늘 진짜 멋있었어. 한 3년 만에 처음으로 멋있었어"라고 격한 감탄과 축하를 보낸다고.과연, 멤버들의 과한 찬사(?)에 우영은 어떻게 반응했을지 최근 물오른 예능감과 위트로 멤버들의 배꼽을 빼놓는 우영의 3년 만의 진지 재발견의 현장은 '도라이버' 본 방송을 통해 공개된다.'도라이버:잃어버린 핸들을 찾아서'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr