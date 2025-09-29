황석정, 뼈에 근육만 붙었네…체지방 2.1kg "엉덩이 근육 만들기 가장 어려워"(같이삽시다')

사진=KBS '같이 삽시다', 텐아시아DB
황석정이 피트니스 대회 준비 과정에 대해 회상했다. 황석정은 체지방 2.1kg에 체지방률 4.1%로 대회에 출전해 공동 2등을 차지한 바 있다.

29일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희와 황석정의 같이 살이가 시작된다.
조혜련은 30년 우정인 홍진희에 이어 황석정과도 특별한 인연이 있음을 공개한다. 30년 전 설경구, 이문식, 안내상과 함께 극단에서 배우의 꿈을 키우던 두 사람은 불안하고 힘들었던 청춘을 지나 현재까지도 변치 않는 우정으로 훈훈함을 더한다.

56년 차 배우 박원숙은 과거에 스타 작가 김수현에게 작가 제안을 받았다고 밝힌다. 배우를 꿈꾸던 과거, 독학으로 영화 용어를 익히고, 틈만 나면 원고지에 작품을 쓰는 등 영화에 대한 사랑으로 가득했던 그녀가 드라마계의 거장 김수현 작가를 만나서 작가로 데뷔할 뻔한(?) 뒷이야기가 공개된다.

황석정은 50대에 보디 프로필을 찍고, 피트니스 대회에 출전한 경험을 전한다. 한 달 반 동안 양배추와 닭가슴살만 먹으며 10kg을 감량해야 했던 극한의 다이어트 중에도 "특히 엉덩이 근육을 만드는 게 가장 어려웠다"고 밝혀 눈길을 끈다.

나이는 숫자에 불과한 열정이 넘치는 그녀들의 이야기는 29일 저녁 8시 30분 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

