그룹 코르티스/사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 약 한 달 만에 3곡을 스포티파이 차트 정상에 올렸다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 데뷔 앨범 수록곡 'FaSHioN'은 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 '데일리 바이럴 송 글로벌' 차트에서 9월 22일과 23일 이틀 연속 1위를 기록했다. 국가·지역별 '데일리 바이럴 송' 차트에서는 미국 3위, 일본 7위에 오르며 성과를 보였다.이로써 코르티스는 타이틀곡부터 수록곡까지 연속 흥행을 이어가고 있다. 타이틀곡 'What You Want'는 9월 1일부터 7일까지, 인트로곡 'GO!'는 9월 9일부터 11일, 16일부터 19일까지 '데일리 바이럴 송 글로벌' 정상에 오른 바 있다. 두 곡이 여전히 상위권에 머무는 가운데 'FaSHioN'이 1위에 오르며 인기를 이어갔다. 또 다른 수록곡 'JoyRide'는 같은 기간 4위에 이름을 올렸다.스포티파이 '데일리 바이럴 송' 차트는 최근 재생 수나 공유량이 급격히 늘어난 곡을 집계해 순위를 매긴다. 신인 그룹이 3곡을 연이어 1위에 올린 것은 기성 그룹에서도 드문 기록이다. 코르티스는 앞서 미국 빌보드의 최신 차트(9월 27일 자)에서 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에 진입했다.'GO!'는 국내 차트에서도 두각을 나타내고 있다. 한국 애플뮤직 '오늘의 톱 100'에서 9월 21일부터 23일까지 사흘 연속 1위를 차지했다. 올해 데뷔한 보이그룹 중 처음으로 멜론 일간 차트에 진입한 뒤 9월 21일부터 24일까지 나흘간 순위권을 유지하며 주간 차트 진입을 앞두고 있다.코르티스는 하이브 산하 빅히트 뮤직이 론칭한 신인 그룹이다. 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'는 23일 기준 한터차트에서 누적 판매량 50만 장을 돌파했다. 또한 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'(9월 27일 자) 15위에 올랐다. 이는 프로젝트 그룹을 제외하면 K팝 그룹 데뷔 앨범 역대 최고 성적이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr