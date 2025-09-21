사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 미혼인 윤현민이 신승훈에게 축가를 부탁했다.21일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 윤현민이 신승훈에게 축가를 부탁했다.이날 윤현민은 녹음실에 있는 신승훈을 찾아갔다. 신승훈은 "새벽 1시에 전화하지마. 100% 술 마신 거지?"라며 투덜거렸고, 윤현민은 "그 시간에 형 생각이 제일 많이 든다"고 너스레를 떨며 돈독한 관계를 과시했다.음악 프로에서 멘토와 멘티로 만난 두 사람. 신승훈은 "방송 끝났는데도 꾸준히 연습하며 영상을 보내는 걸 보고 음악에 진심이구나 생각했다"고 전했다. 윤현민은 "형님은 제 우상이다"라고 말했다.윤현민은 축가 레슨을 부탁하며 이복동생인 남동생 결혼식을 위해서라고 밝혔다. 그는 "동생이랑 둘이 같이 산 적은 없다. 아버지가 재혼하고 생긴 동생"이라며 "아픈 손가락 같은 존재"라고 설명했다.신승훈은 "가족사 봤는데, 할리우드 스타일이다. 멋있다"고 말했다. 윤현민은 동생과 8살 터울이라고 밝히며 "중학생 때 친가 제사에서 동생을 처음 봤다. 드라마처럼 충격적이지는 않았고, 자연스럽게 동생을 받아들였다"고 회상했다.이번 축가도 동생이 애틋해서 더 거절할 수 없었다는 윤현민은 "나한테 너무 아기 같은 놈이다. 야구선수 할 때라 동생 수능 끝난 동생한테 용돈 주기도 했다"면서 축가로 동생 기를 살려주겠다는 의지를 내비쳤다.이에 신승훈은 "너보다 친한 가수를 부르라"고 조언했고, 윤현민은 즉석에서 "형님이 불러달라"고 부탁해 놀라게 했다. 윤현민은 "동생이 진짜 잘생겼다. 저보다 동생이 더 배우 같다. 유승호 느낌"이라고 밝혀 궁금증을 자아냈다.동복친형보다 이복동생과 더 친형제로 착각을 많이 한다고 밝힌 윤현민은 "친형은 되게 못생겼다. 남자답게 생겼다"고 이야기했다. 윤현민 어머니는 "이복동생은 분위기가 비슷하고, 큰형은 나이 들어서 살이 찌니까 저 둘이 친형제 같더라"며 공감했다.한편, 윤현민은 지난 2023년 백진희와 7년간의 공개 열애 마침표를 찍었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr