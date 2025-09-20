사진=벡지영 유튜브

백지영이 딸에게 아이돌 댄스를 전수받았다.20일 백지영의 유튜브 채널에는 '너무 맛있어서 결국 딸 친구까지 데려간 백지영♥정석원 간짜장 맛집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정석원은 딸 하임과 딸 친구를 데리고 짜장 맛집으로 향했다. 그는 "오늘 34도 넘는다는데, 30분 넘게 기다릴 수 있냐"고 물으며 아이들과 스몰토크를 했다.백지영, 정석원이 다녀온 맛집에 가고 싶다고 노래를 하던 딸은 "엄마가 너무 맛있게 먹더라. 면 쫄깃하고 얇다고 헀다"고 말했다. 정석원은 "더 맛있게 먹으려면 너무 큰 기대는 하지 말라"고 조언했다.촬영 후 남편 정석원을 만난 백지영은 "머리 스타일이 홍콩 배우 같네"라며 애정을 표현했다. 백지영은 "스케줄 후 피곤한 것 같기는 한데, 잠 덕분인 것 같다"고 밝혔다. 정석원은 "잠 잘 자더라. 잠꼬대도 하고"라며 놀려 폭소케 했다.백지영은 딸과 딸 친구 먹방에 "너희 먹는 입만 봐도 배부르다"면서도 "어쩔 수 없다. 오늘 살쪄야겠다. 딸 오늘은 살 생각하지 말고 먹어"라고 말해 눈길을 끌었다. 정석원이 "계산 내가 해?"라고 묻자 그는 "계산하면 되지 왜 물어봐?"라며 쿨한 누나 매력을 드러냈다.한편, 맛집에서 딸이 TV에 집중하자 백지영은 "정하임. TV 보지마"라고 교육했다. 귀가 후 백지영은 딸에게 에스파 '위플래시'를 배웠다. 정석원은 "하임이가 엄마랑 춤추는 때가 왔군. 하임이가 엄마를 가르치고 있다"며 남다른 감회를 드러냈다.백지영은 여전히 유연한 댄스 실력을 뽐냈고, 하임이는 댄스 DNA를 물려받은 재능으로 감탄을 자아냈다. 두 사람은 칼박 마무리와 함께 포옹으로 애정을 표현했다.백지영&정석원 딸은 현재 서울 강남구에 위치한 GIA 국제학교에 재학 중이다. 연간 학비만 약 3000만원에 달하는 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr