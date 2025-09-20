사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 유재석이 김희애와 MC로 나선 소감을 전했다.20일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 대망의 가요제 본선 경연 D-day 리허설 현장과 대기실 모습이 공개됐다.이날 MC 김희애는 80년대 헤어스타일을 위해 구루프(헤어롤)를 말고 등장해 눈길을 끌었다. 김희애 대기실로 찾아온 유재석은 "누나! 너무 힙하다"라며 80년대 비주얼에 기대감을 드러냈고, 김희애는 1부, 2부 의상을 따로 준비하며 프로페셔널한 면모를 보였다.유재석은 PD에서 MC로 변신을 예고하며 김희애와 대본 리딩을 했다. 하하는 "너무 자연스럽다"며 오랜만의 김희애 진행에 감탄했다. 유재석은 "누나랑 진행을 한다는 게 진짜 영광이다. 누나랑 MC를 하고 있다는 게 믿기지가 않는다"고 소감을 전했다.이를 질투한 하하는 "이덕화 선생님이 오셨어야 했다"고 투덜거렸지만, 김희애는 "내가 영광이다"라며 미소를 지었다.한편, 가요제 순서가 공개됐다. 윤도현이 '어쩌다 마주친 그대'로 오프닝을 열고, 이적이 엔딩을 맡게 됐다. 윤도현은 "내가 열심히 해야겠구나"라며 의지를 불태웠다. 이적은 "형이 오프닝하면 멋있겠다"고 말했다.대기실 토크 중 랄랄은 "진짜로 연습 많이 했는데, 그때마다 사건사고가 많이 났다. 얼마 전에도 차 사고가 진짜 크게 날 뻔했다. 기운이 이상하다 싶으면서도 '얼마나 잘되려고 그러나' 싶다"고 전했다.박명수는 "보컬 트레이닝 받았는데, 자기한테 배웠다고 말하지 말라고 하더라"면서 "가요제 끝나면 나 안 부를 거야?"라는 말과 함께 유재석을 간절하게 바라봤다. 하하는 "형 요즘 왜 이래"라며 안타까워했고, "내가 인기가 별로 없는 것 같다"는 박명수의 말에 유재석은 자존감 지킴이가 되어 위로했다.예고편에서는 '80s MBC 서울가요제' 본선 무대가 공개됐다. 김희애&유재석 MC라인부터 특별 축하무대까지 예고되며 기대감을 고조시켰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr