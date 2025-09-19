그룹 레드벨벳 웬디/사진=웬디 SNS

그룹 레드벨벳 웬디가 근황을 전하며 반전 매력을 드러냈다.웬디는 최근 자신의 SNS 계정에 "Sunkiss 인기가요 막방 댄서분들 스탭분들 러비들 다 너무 고마워요 이제 콘서트 가즈아"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 웬디는 음악방송 무대 의상을 입고 방송국 복도 계단에 앉아 포즈를 취하고 있다. 오프숄더 상의와 미니스커트 차림으로 마른 체구임에도 대비되는 볼륨감을 드러내 시선을 끌었다. 어깨와 쇄골 라인, 각선미가 함께 돋보이며 팬들의 관심을 모았다.한편, 웬디는 지난 10일 세 번째 미니앨범 'Cerulean Verge'(세룰리안 버지)를 발표했다. 이번 앨범은 아티스트로서 자신만의 색을 찾아가는 과정을 담은 작품으로, 타이틀곡 'Sunkiss'(선키스)를 비롯해 총 6곡이 수록됐다. 또 웬디는 지난 4월 SM엔터테인먼트와의 전속 계약을 종료하고 어센드로 이적했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr