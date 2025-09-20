/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=쿠팡플레이

/ 사진제공=쿠팡플레이

배우 이선빈이 쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들(연출: 김민, 강나래)’ 시즌 2의 7화 게스트로 출연한다.쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2, 7화 예고편에는 주말 워크숍으로 불만이 폭주한 직원들과 ‘DY기획 홍보모델’ 이선빈의 등장이 담겨 흥미를 자아낸다. DY기획 홍보모델로 발탁된 이선빈은 얼굴과 목, 팔 한가득 문신으로 도배한 파격적인 모델 활동 제안에 당황한데 이어, ‘모델료 10억’을 운운하는 김원훈의 어나더급 애드리브 공격까지 얹어져 결국 저항할 의지마저 내려놓은 모습으로 폭소를 안긴다.한편, 첫 워크숍에 어딘가 들떠 보이는 ‘후 부장님’ 백현진이 시린 눈을 봉인 해제한 모습이 앞으로 펼쳐질 웃음을 기대하게 만든다. “추석 때 5박 6일 오자”라는 백현진의 눈치코치 없는 제안에 또다시 분위기가 싸해지지만, 백현진만 알아채지 못한 채 홀로 신이 나 꽃밭을 나뒹구는 상황은 현웃을 유발한다. 무엇보다 한방을 쓰게 된 백현진과 김원훈의 야릇한 분위기까지 예고돼 풀 스토리에 궁금증을 자극하고 있다.그런가 하면, 워크숍 현장에는 직원들을 압박하는 듯한 문구로 도배된 현수막과, 개개인에게 지시를 내리는 듯한 문장이 프린트된 단체복이 등장해 보는 이의 마음까지 불편하게 만든다. 이날 ‘웃음 치료사’로 깜짝 등장한 정이랑은 짙은 화장과 강렬한 의상만으로도 시선을 강탈했다는 후문이다. 특히 시청자들이 염원해 온 ‘애드리브 달인’ 김원훈과 정이랑의 숨 막히는 케미를 시즌 2에서도 확인할 수 있을지 기대를 모으고 있다.쿠팡플레이 시리즈 ‘직장인들’ 시즌 2는 매주 토요일 저녁 8시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr