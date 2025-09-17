'52세' 이상민, 재혼 5개월 만에 깜짝 소식 알렸다…"♥아내와 시험관 2차 시술 이식" ('돌싱포맨')

사진=텐아시아DB
사진=텐아시아DB
이상민(52)이 재혼한 아내와 2차 시험관 시술을 했다고 밝혔다.

지난 16일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 이지혜, 손담비, 김똘똘이 게스트로 출연했다.

이날 탁재훈은 이상민의 부은 얼굴에 맞았냐. 쌍따귀 맞은 거 같다"며 놀렸다. 야식을 많이 먹었다는 말에도 탁재훈은 "맞아서 엎드려서 운 거다"라며 신혼을 질투했다.
이상민은 손담비가 시험관 시술로 딸을 출산했다는 말을 듣고는 "(촬영일 기준) 어제 2차 시험관 시술했다. 이식했다"고 밝혔다. 이에 이지혜는 "너무 축하한다. 잘될 거다"라고 응원했다.

한편, 1973년생 이상민은 2004년 배우 겸 화가 이혜영과 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 이후 지난 4월 30일 10살 연하의 비연예인과 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다.

이상민은 지난 7월 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 1차 시험관 시술에 실패했다고 밝힌 바 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

