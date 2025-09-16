사진 = MBC ‘오은영 리포트 청춘 지옥’ 방송화면 캡처

그룹 세이마이네임이 따뜻한 공감 요정으로 활약했다.세이마이네임(SAY MY NAME)은 지난 15일 밤 방송된 MBC '오은영 리포트 청춘 지옥'에 출연했다.이날 방송에서 이들은 오은영 리포트 MC들과 함께 청춘 지옥의 두 번째 프로젝트로 주엽고등학교를 찾아 학생들과 만났다.학생들을 위한 특별 스테이지로 깜짝 등장한 세이마이네임은 학생들의 열띤 환호 속에 'ShaLala(샤랄라)' 무대를 꾸미며 사랑스러운 분위기로 현장을 매료시켰다.먼저 히토미는 문세윤과 함께 '청춘 확성기, 네 마음을 외쳐봐' 코너 MC를 맡아 깔끔한 진행 솜씨를 뽐냈다. 특히 히토미는 학생들의 다양한 고민에 적극적으로 공감하면서 자연스러운 토크를 이끌어내기도.멤버 도희는 친구가 무리에서 자신을 소외시키고 있다는 게 고민인 학생의 이야기를 듣고 "저도 고등학교 1학년 때 똑같은 일을 겪었다"고 솔직하게 털어놓았다. 도희는 이어 "그 상황을 회피하라거나, 인정하라는 건 아니다. 내 잘못이 아닌 걸 확실하게 알고 잘 지냈으면 좋겠다"며 진심이 가득 담긴 위로로 감동을 안겼다.세이마이네임은 나아가 학생들의 고민에 함께 화내주기도 하고, 부모님의 반대 속에 가수의 꿈을 꾸고 있다는 학생에게는 아낌없는 응원을 전하는 등 따뜻한 공감의 마음으로 힘을 보탰다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr