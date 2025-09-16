/사진 = 큐브엔터테인먼트

/사진 = 큐브엔터테인먼트

그룹 i-dle (아이들) 우기(YUQI)가 진화한 음악과 함께 솔로 아티스트로 돌아온다.우기는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 싱글 'Motivation'(모티베이션)을 발매한다. 이번 싱글에는 타이틀곡 'M.O.'를 비롯해 '아프다'와 '아프다'의 중국어 버전인 '还痛吗'(하이통마)가 수록된다.지난 10일 먼저 공개된 수록곡 '아프다' 뮤직비디오에서 우기는 중국 인기 배우 왕안우와 호흡을 맞추며 중화권에서 뜨거운 반향을 불러일으켰다. '아프다'는 따뜻한 기타 사운드가 돋보이는 곡으로, 우기는 이별의 순간을 마주한 솔직한 감정을 풀어냈다.타이틀곡 'M.O.'는 붐뱁 기반의 힙합 트랙이다. 시선이나 규칙에 얽매이지 않고 직감에서 비롯된 확신이 우기를 움직이는 힘이라는 메시지를 표현했다. 빈티지한 드럼 루프와 무게감 있는 베이스에 우기의 묵직한 보컬 톤이 어우러졌다.함께 공개되는 뮤직비디오는 1990년대 향수를 불러일으키는 다채로운 콘셉트가 시선을 사로잡는다. 빈티지한 헤어 살롱부터 오피스, 초현실적인 공간 등의 분위기에 맞춰 화려하게 바뀌는 우기의 스타일링과 감각적인 영상미가 돋보인다.지난해 4월 미니 앨범 'YUQ1' 이후 약 1년 5개월 만에 발표하는 싱글 'Motivation'은 우기가 모든 곡의 작사, 작곡에 참여해 솔로 아티스트로서 한층 성숙한 음악적 정체성을 보여준다.싱글 발매에 앞서 우기는 컴백 소감과 작업 과정, 활동 목표 등을 전했다.Q. 지난해 4월 발표한 미니 앨범 'YUQ1' 이후 약 1년 5개월 만입니다. 오랜만에 솔로 음반을 발표하는 소감 부탁드립니다.우기: 여러 활동을 하는 동안 제 생일인 9월 23일을 앞두고 팬들에게 선물을 주고 싶어서 작업했습니다. 최선을 다해서 멋진 앨범을 만들려고 했는데, 팬들이 좋아해 주셨으면 합니다.Q. 싱글 'Motivation'을 준비하면서 우기의 'Motivation'이 되어준 것은 무엇일까요?우기: 많은 분에게 빨리 제 음악을 보여주고 싶은 욕심 그리고 우리 팬들의 사랑!Q. 싱글에 수록된 모든 트랙이 우기의 자작곡인데, 작업하며 가장 신경 쓴 부분이 궁금합니다.우기: 타이틀곡인 'M.O.'는 힙합 장르여서 힙한 느낌을 주기 위한 가사나 멜로디를 만들려고 신경 썼어요. '아프다'는 위태로운 감정을 제대로 표현하고 싶어서 가사와 뮤직비디오 스토리에 공을 들였으니, 이 부분에 집중해서 감상해주시면 좋을 것 같아요.Q. 타이틀곡 'M.O.'에 대한 간단한 소개와 함께 90년대 팝스타를 연상케 하는 이번 뮤직비디오의 감상 포인트도 알려주세요.우기: 'M.O.'는 90년대 붐뱁 기반의 힙합 트랙으로, 제 에너지가 가득 담긴 곡입니다. 뮤직비디오는 정말 90년대 그 힙합 올드스쿨 그 자체입니다. 그 시절 분위기가 가득 담겨서 보는 재미가 있으실 거예요.Q. 후배 그룹 프로듀싱부터 각종 시상식과 글로벌 무대를 오가며 바쁜 와중에도 이번 싱글을 위해 팝업, 선공개곡 뮤직비디오 등 다양한 프로모션을 준비했는데, 가장 인상 깊었던 작업을 설명해주세요.우기: '아프다' 뮤직비디오를 통해 도전한 깊은 감정 연기요! 저의 첫 연기 도전으로 많이 노력한 만큼 잘 봐주셨으면 좋겠습니다.Q. 이번 활동을 통해 이루고자 하는 목표가 있다면? 또 항상 응원해 주는 네버랜드에게도 한마디 부탁합니다.우기: 정말 하고 싶었던 콘셉트, 하고 싶었던 음악을 만든 것 같아 정말 정말 뿌듯해요. 제가 하고 싶었던 것들로 가득 채운 이번 싱글을 우리 팬들도 함께 많이 들어봐 주셨으면 합니다. 감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr