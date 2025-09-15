사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 추신수가 아내와 '이혼숙려캠프' 출연 의지를 드러냈다.15일 방송된 SBS 예능프로그램 '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 전 야구선수 추신수가 등장해 절친 이대호-신혜정 부부의 일상을 지켜봤다.이날 추신수는 이대호 부부의 일상에 대해 "진실인지 아닌지 비디오 판독을 해드리겠다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 그러면서 "지난번 방송에서 보니 연출이 조금 과하네 싶다"며 이대호의 애교와 아내가 발라주는 선크림을 지적했다.이대호를 "손이 많이 가는 스타일"이라고 표현한 추신수는 아내에게 전화를 10통씩 하는 행동에 대해 "그건 집착이다. 나는 아내 공간 시간 배려한다"고 자랑해 웃음을 안겼다.서장훈은 "추신수의 아내 하원미가 '이혼숙려캠프' 출연을 꿈꾸더라"고 밝히며 "우리 입장에서는 좋은데, 나와도 되겠냐"고 물었다. 김구라는 "아내 방송 욕심이 드글드글 하더라"고 증언했다.추신수 아내는 최근 유튜브로 활발하게 활동 중이다. 남편의 명품카를 몰래 팔아치워 화제가 되기도 했다. 추신수는 "유튜브 하는 건 좋은데, 저를 밟아가면서 할 필요가 있나"라며 "내 애마를 진짜 팔았다"고 호소했다.그러면서 "아내가 헌팅 포차를 갔었다고 하더라. 남편 생각 안 하더라. 아내 몰래 '방송 섭외됐다. 출연하자'고 한 뒤 '이혼숙려캠프' 나가는 걸로 하겠다"고 의지를 드러내 웃음을 선사했다.아내와의 '마지막 키스'를 묻자 추신수는 "키스의 기준이 뭐냐. 살짝 맛만 봐도 키스냐"면서 "마지막 키스는 3일 전"이라고 고백했다.한편, 추신수는 20살, 16살 두 아들이 모두 야구선수라고 밝히며 "주변에서도 '추신수 아들로 살기 얼마나 힘들겠냐'고 하는데, 어쩔 수 없다고 생각한다"고 말했다.이어 "아내가 애들 먹을 때 더 신경 쓰는 것 같아서 섭섭하다. 삼계탕을 먹을 때, 나한테는 닭다리가 없다"며 불만을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr