사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 라미란이 다이어트 부작용(?)으로 노출증을 고백했다.15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 MBC 새 드라마 '달까지 가자' 배우 라미란, 이선빈, 조아람이 출연했다.이날 신동엽은 슬림해진 라미란을 보고 "살 진짜 많이 빠졌다. 위고비야 뭐야?"라고 물었다. 라미란은 "몸무게만으로 13kg 빠졌다. 살 빼는데 1년 걸렸다"면서 "(살 빠진 거) 티가 나느냐"고 물었다."건강하고 팽팽하고 반짝반짝 빛난다"는 신동엽의 말에 이선빈은 "선배님이 촬영하면서도 식단을 했다"면서 "저는 응원을 하지 않았다. '당 떨어져요'라며 간식을 드렸다"고 고백했다.라미란은 "먹으면 안 되는 것들을 주더라. 얘들아 밥을 먹어, 군것질을 하지 말고"라고 조언해 폭소케 했다.체중 감량 후 '과한' 자신감을 갖게 됐다는 라미란은 "자신을 과시하고 싶더라. 노출증이 생겼다"고 충격 고백했다.그러면서 "나이가 51세인데 크롭 입으려고 하고, 내가 되게 슬림해졌다고 생각해서 제작발표회 의상도 과감해지더라. 11자 복근 막 보여주고 싶었다"고 털어놨다."크롭티 입으라"는 응원에 라미란은 "좀 숭하지"라며 "그런 부작용은 있지만, 건강해져서 만족한다. 지금은 허리, 승모근, 어깨도 안 아프고 훨씬 좋아졌다"고 이야기했다.라미란은 다이어트 비법도 공개했다. 그는 "필라테스를 꾸준히 할 수 있는 양과 강도로 했다"면서 "처음에는 레깅스 입고 있는 내 모습이 거울에 비치는 게 짜증 났는데, 어느 정도 빠지니까 레깅스 입고 간다. 노출증 생겨서"라고 강조해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr