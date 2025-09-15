'짠한형' 라미란이 다이어트 부작용(?)으로 노출증을 고백했다.
15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 MBC 새 드라마 '달까지 가자' 배우 라미란, 이선빈, 조아람이 출연했다.
이날 신동엽은 슬림해진 라미란을 보고 "살 진짜 많이 빠졌다. 위고비야 뭐야?"라고 물었다. 라미란은 "몸무게만으로 13kg 빠졌다. 살 빼는데 1년 걸렸다"면서 "(살 빠진 거) 티가 나느냐"고 물었다. "건강하고 팽팽하고 반짝반짝 빛난다"는 신동엽의 말에 이선빈은 "선배님이 촬영하면서도 식단을 했다"면서 "저는 응원을 하지 않았다. '당 떨어져요'라며 간식을 드렸다"고 고백했다.
라미란은 "먹으면 안 되는 것들을 주더라. 얘들아 밥을 먹어, 군것질을 하지 말고"라고 조언해 폭소케 했다.
체중 감량 후 '과한' 자신감을 갖게 됐다는 라미란은 "자신을 과시하고 싶더라. 노출증이 생겼다"고 충격 고백했다.
그러면서 "나이가 51세인데 크롭 입으려고 하고, 내가 되게 슬림해졌다고 생각해서 제작발표회 의상도 과감해지더라. 11자 복근 막 보여주고 싶었다"고 털어놨다. "크롭티 입으라"는 응원에 라미란은 "좀 숭하지"라며 "그런 부작용은 있지만, 건강해져서 만족한다. 지금은 허리, 승모근, 어깨도 안 아프고 훨씬 좋아졌다"고 이야기했다.
라미란은 다이어트 비법도 공개했다. 그는 "필라테스를 꾸준히 할 수 있는 양과 강도로 했다"면서 "처음에는 레깅스 입고 있는 내 모습이 거울에 비치는 게 짜증 났는데, 어느 정도 빠지니까 레깅스 입고 간다. 노출증 생겨서"라고 강조해 웃음을 자아냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
