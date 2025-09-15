/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=더블랙레이블 제공

/ 사진=더블랙레이블 제공

배우 박보검이 아시아 투어를 성료했다.지난 13일 박보검은 단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]'로 쿠알라룸푸르에서의 공연을 마쳤다.앞서 국내 팬미팅을 성황리에 진행한 박보검은 요코하마, 싱가포르, 가오슝, 마닐라, 방콕, 홍콩, 자카르타, 마카오까지 아시아 여러 도시에서 현지 팬들을 만났다. 이어 쿠알라룸푸르까지 방문하며 아시아 투어에 마침표를 찍고 남미로 발걸음을 향할 예정이다.6년 만에 팬미팅으로 쿠알라룸푸르를 찾은 박보검은 오랜 기다림에도 반갑게 맞아 주는 팬들에게 고마운 마음을 전했고, 객석과 눈을 맞추고 함께 호흡하며 즐거운 시간을 만들었다. 특히, 미션 수행을 위해 무대 위에 오른 팬들과 함께 듀엣 곡을 부르고 춤을 같이 추는 등 팬을 향한 박보검의 진심을 전달했다.뿐만 아니라 무대 아래로 직접 내려가 팬들과 더욱 가까이서 소통하며 평생 남을 추억을 선물했다. 매주 진행된 아시아 투어 공연에서 박보검은 각국의 인삿말과 현지 노래 가창, 다양한 선물 증정식과 객석 주유 등을 빠지지 않고 진행하며 소중한 만남의 기회를 아름답게 장식했다.이렇듯 요코하마부터 쿠알라룸푸르까지 아시아 9개 도시에서 투어를 성료한 박보검은 약 5만여 명의 관객을 동원, 뜨거운 글로벌 화제성을 입증했다. 뿐만 아니라 6천여 명의 관객을 동원하며 성황리에 막을 내린 국내 팬미팅 역시 열화와 같은 성원에 힘입어 앙코르 공연을 확정 지었고, 박보검은 남미 투어 성료 후 서울로 돌아와 팬미팅 투어에 마침표를 찍을 예정이다.한편, 박보검은 오는 17일에는 몬테레이로 떠나 첫 남미 투어를 진행한다. 이후 9월 19일 멕시코시티, 9월 21일 상파울루, 9월 24일 산티아고를 거친 뒤 10월 11일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 국내 팬미팅 앙코르 공연 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] FINAL IN SEOUL'을 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr