/ 사진 제공 = MBC ‘이유 있는 건축-공간 여행자’

전현무와 홍진경이 세기의 키스를 담은 작품에 깜짝 놀란다.MBC 교양프로그램 ‘이유 있는 건축-공간 여행자’(연출 소형준, 성승민/작가 남수희/이하 ‘이유 있는 건축’)에서는 건축가 유현준, 만화가 김풍, 방송인 다니엘 린데만의 독일 건축 여행 두 번째 이야기가 공개된다. 베를린을 단순히 관광하는 것이 아니다. 건축을 통해 전쟁을 기억하는 특별한 ‘건축 다크투어리즘(비극적인 사건이 일어났던 곳에서 평화의 가치를 되새기는 여행)’이 펼쳐지며 시청자들에게 울림을 선사할 예정이다.첫 번째 장소로 간 베를린 장벽에서 세 사람은 독일이 어떻게 전쟁을 기억하는지 두 눈으로 확인한다. 분단을 상징하는 장벽은 예술을 담는 도화지가 되어 있었다. 가장 유명한 작품인 ‘형제의 키스’는 보는 이들의 발걸음을 멈추게 만드는 비주얼로 충격을 안긴다. VCR로 지켜보던 전현무와 홍진경도 두 남자가 입맞춤을 하는 모습에 “뭐야 진짜야?”라며 깜짝 놀란다. 다니엘 린데만은 작품 속 주인공이 누구이고, 어떤 숨은 의미가 담겼는지 들려준다. 과연 이 키스엔 어떤 이야기가 있는지 궁금증을 자극한다.베를린 전역에는 추모 공간들이 곳곳에 있었는데, 그 중에서도 파리저 광장에 숨어있는 추모물은 생각도 못한 위치에 있어 모두를 놀라게 한다. 세 사람은 고개가 절로 숙여지는 추모물의 의미에 감탄을 금치 못한다. 스쳐가는 일상 속에서도 전쟁의 아픔을 되새긴 독일의 다양한 추모 방식이 놀라움을 안겨, 관심이 집중된다.이어 독일의 국회의사당에 도착한 유현준-김풍-다니엘 린데만은 독일인들에게 특별한 의미를 주는 민주주의 상징물과 마주한다. 전현무는 ‘권력이 국민 아래 있음’을 보여주는 기막힌 설계에 “의미가 끝내준다”라고 탄성을 내지른다고. 김풍은 ‘우’ 유현준, ‘좌’ 다니엘 린데만을 가이드로 둔 건축 다크투어리즘에 “이 조합 너무 좋다. 돈을 내야 하나 싶을 정도로 많이 배운다”라고 만족해해, 베를린 건축 여행을 향한 기대감을 키운다.16일 화요일 밤 9시 방송되는 MBC ‘이유 있는 건축-공간 여행자’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr