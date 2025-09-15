사진제공=tvN

사진제공=tvN

배우 윤서아가 다채로운 매력이 담긴 '폭군의 셰프' 비하인드 스틸을 공개했다. 앞서 그는 JTBC 드라마 '옥씨부인전'에서 배우 임지연과 호흡을 맞췄으며, 현재는 '폭군의 셰프'에서 배우 임윤아의 든든한 조력자로 활약하고 있다.윤서아는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'에서 절대 후각을 지닌 인물 서길금 역을 맡았다. 공개된 스틸 속 윤서아는 천진난만한 미소와 호기심 어린 눈빛으로 길금 특유의 생동감을 표현했다. 궁궐 문 앞에서 놀라움과 기대가 뒤섞인 표정을 짓는 모습은 순수한 매력을 고스란히 드러냈고, 연지영(임윤아 분)의 옷을 챙겨주며 진심 어린 마음을 표현해 훈훈함을 더했다.또 다른 이미지 속 윤서아는 어둠 속에서 날 선 긴장감을 드러내며 무언가를 응시해 몰입도를 끌어올린다. 이어 연지영의 요리를 신비롭게 바라보며 놀라움을 감추지 못하는 장면에서는 절대 후각을 지닌 길금의 재치를 드러냈다.윤서아는 대령 숙수 임윤아의 지원군을 자처, 그의 곁을 든든하게 지키며 극에 생기를 불어넣고 있다. 다양한 표정과 감정을 오가며 매 회차마다 확실한 존재감을 드러내는 윤서아가 앞으로 선보일 팔색조 활약에 관심이 쏠린다.'폭군의 셰프'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr