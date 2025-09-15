이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '미라클' 캡처

배우 안소영이 영화 '애마부인' 비화를 털어놓았다.12일 윤미라의 채널 '미라클'에는 "화끈하게 애마부인 베드신 썰 (with 안소영)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 안소영은 '애마부인' 촬영 비하인드에 대해 "시나리오에는 야한 내용이 없었다. 하지만 촬영 현장에 가면 달라져 있었다. 감독이 시도 때도 없이 벗으라고 해서 힘들었다"고 밝혔다.이어 그는 "영하 17도 추위에 물을 맞으며 가시밭길을 걷는 장면을 찍었을 때가 진짜 추웠다. 물이 고드름이 될 정도였고, 살이 나무에 스치기만 해도 상처가 났다"며 당시 고통스러웠던 상황을 전했다.특히 작품을 흥행했음에도 불구하고 대중의 시선은 따가웠다고. 안소영은 "'애마부인' 때문에 망했다고 생각한다. 나는 연기자가 되고 싶었던 사람이다"며 "이미지 때문에 광고도 많이 찍었었는데 끊겼고, 결국 야간업소에 노래를 부르러 가야했다"며 씁쓸해했다.또한 안소영은 배우를 꿈꾸는 사람들에게 조언도 잊지 않았다. 그는 "배우는 자기중심이 있어야 한다. 화려하고 허황되게 생각하면 안 된다. 배우가 어떤 존재인지 공부하고, 배우가 할 일을 알아야 휘둘리지 않는다"고 말했다. 이에 윤미라도 "정말 좋은 말이다. 드라마 한번 찍으면 7~8개월이라 배우는 여행도 가기 힘들다"며 배우 직업에 대한 생각을 전했다.한편 안소영은 지난 1982년 영화 '애마부인'으로 데뷔 후 그 해 백상예술대상 신인연기상을 수상하며 주목을 받았다. 이후 안소영은 '탄야', '미워 미워 미워','달빛 멜로디' 등 다수의 작품에서 인상적인 연기를 펼쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr