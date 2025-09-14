사진=텐아시아DB

사진='Wishing for Rain'

1993년생 미혼 가수 손승연이 신곡 티저 영상을 공개했다. 앞서 7월 말 발매했던 코리안드림, 오라 영광의 빛이여!'에 이어 약 2개월 만이다.손승연은 지난 13일 공식 유튜브 채널을 통해 새 싱글 'Wishing for Rain'의 2차 티저 영상을 공개했다. 공허한 눈빛과 위태로운 모습으로 어딘가로 떠나는 손승연의 모습과 함께 서정적인 피아노 연주, 차분하면서도 소울풀한 손승연의 보이스가 공개되며 신보에 대한 기대감을 더 높였다.그의 새 싱글 'Wishing for Rain'은 내리는 비를 바라보며 씻겨나가지 않는 상처와 기억을 되돌아보는 과정을 그린 곡으로 손승연이 직접 작사, 작곡, 프로듀싱까지 참여해 본연의 풍부하고 깊은 감성을 리스너들에게 전할 예정이다.손승연의 새 싱글 'Wishing for Rain'은 15일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr