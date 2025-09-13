사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 명품 플렉스 하는 스태프에게 따끔한 조언을 건넸다.13일 백지영의 유튜브 채널에는 '남편 정석원도 깜짝 놀란 상인들 사이 큰손 백지영의 진짜 영향력'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 남편 정석원과 함께 은마상가 장보기에 나섰다. 정석원은 백지영 지갑을 열고 "어떤 카드로 결제해야해? 파란색?"이라고 물었다. 상인은 "무슨 카드인지도 물어봐야 하냐"며 웃음을 지었다.앞서 은마상가 콘텐츠를 촬영한 백지영은 상인들에게 "방송 후 손님 많아졌다"며 구입한 것보다 더 많은 서비스를 받았다.백지영은 미안함과 고마움을 드러냈고, 정석원은 "여보, 진짜 좋은 일 많이 하고 착하게 살아야겠다. 완전 선한 영향력이잖아"라며 감동한 모습을 보였다.장보기를 마친 정석원은 아내의 가방을 목에 매고, 모든 짐을 손에 한가득 들고는 "이거 하려고 웨이트 하는 거"라고 밝혀 폭소케 했다.뒤에서 차가 오자 백지영은 "여보 차 조심"이라고 외쳤고, 정석원은 "내 생명의 은인"이라고 표현하며 애정을 드러냈다. 그는 "오늘 너무 오바했지? 절제가 안 됐다. 너무 재미있어서"라며 반성해 웃음을 선사했다.백지영은 해외 촬영 때 샤넬 신발 구입하고, 에르메스 액세서리, 샤넬 가방을 들며 "돈 안 모으고 다 쓴다"는 젋은 스태프에게 "너 부자야? 돈을 안 모으고 다 쓰면 어떡하냐. 노후를 준비해야 한다. 다 쓰면 안 된다"고 조언했다.정석원이 "자기도 젊을 때 다 썼잖냐. 그것도 술값으로"라고 반박하자 백지영은 "그러니까 내가 얘기할 수 있는 거다. 나는 다 술로 썼다. 내 돈은 다 변기로 내려갔다. 남의 주머니에서 돈 나오는 꼴을 못 봤다"면서 후회했다.한편, 백지영은 '시크릿가든'의 '그 여자'와 '아이리스'의 '잊지 말아요' 등 드라마 OST 두 곡으로 각각 50억씩 100억 수익이 났다고 알려진 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr