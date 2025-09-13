사진 = 케이윌 유튜브 채널 '형수는 케이윌' 영상 캡처

가수 케이윌(본명 : 김형수)이 이찬원과 함께한 야구 편파 중계 비하인드를 공개했다.케이윌은 최근 유튜브 채널 '형수는 케이윌'을 통해 '형수의 사생활' 새 에피소드를 공개했다. 영상에는 지난달 진행된 가수 이찬원과의 야구 편파 중계 비하인드가 담겨 뜨거운 관심을 모았다.이날 케이윌과 이찬원은 각자 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 유니폼을 입고 등장했다. 이찬원은 "오늘 라이브를 아버지가 기대하고 계신다. 응원 연락이 왔다"고 전해 놀라움을 안겼다. 케이윌은 "어렸을 때는 아버지를 따라 삼성을 응원했다가 2000년도에 삼성과 두산의 경기를 처음 직관했다. 나는 언더독을 좋아했는데, 그때 두산이 딱 그런 느낌이었고 파이팅 있는 게 멋있어서 자연스럽게 두산을 응원하게 됐다"고 팬이 된 계기를 설명했다.이후 케이윌의 매끄러운 오프닝과 함께 중계가 시작됐다. 2회 경기가 끝난 뒤, 케이윌은 "스타쉽엔터테인먼트 이사로서 야구에는 중간중간 광고 타임이 필요하다. 저희가 준비한 작은 광고 보고 오시도록 하겠다"며 소속 아티스트 아이브 등의 뮤직비디오를 틀어주는 자체 광고를 진행해 웃음을 자아냈다. 그는 아이브의 컴백 일자에도 관심을 보이며 이사 모먼트를 뽐냈다. 케이윌이 "내년에는 진짜 광고를 받겠다"고 하자 이찬원 역시 "내년엔 나도 다시"라며 재출연 의지를 밝혔다.두 사람은 선수 라인업부터 경우의 수, 주요 관전 포인트까지 짚어주는 수준급 해설을 이어갔다. 하지만 두산의 실점이 계속되자 케이윌은 "미쳐버리겠다", "마음 비우고 보도록 하겠다" 등 팬의 마음을 대변하는 멘트로 몰입도를 높였다.4회 말, 드디어 터진 두산의 첫 안타에 케이윌은 손뼉을 치며 기쁨을 표했다. 이찬원은 "안타 하나하나가 얼마나 좋을까"라며 장난을 쳤고, 케이윌은 "고품격의 조롱을 할 줄 안다"라고 받아치며 유쾌하게 분위기를 이끌었다. 마침내 두산이 득점하자 케이윌은 현장의 제작진에게 모두 박수를 요구하며 "야구는 모른다. 끝까지 모르는 게 야구다"라며 승리를 향한 강한 열망을 드러냈다.그런가 하면 두 사람은 배달 음식을 걸고 두 차례 내기를 진행했다. 케이윌은 두 번 모두 패하며 음식비를 전액 결제했고, 마지막 3차 디저트 내기에서는 결과와 관계없이 이찬원이 직접 디저트 비용을 결제하며 훈훈함을 자아냈다.영상 말미, 케이윌은 긴 중계를 마무리하며 "중계를 라이브로 한다는 게 어려운 일인데 허락해 주고 나와주셔서 너무 감사하다. 많은 분들이 봐주셔서 적어도 다음에 또 한 번 할 수 있겠다는 희망을 봤다"라고 소감을 전했다. 이찬원도 "재밌었다. 또 초대해달라"며 다음을 기약했다.케이윌은 매주 수요일 오후 5시 30분 유튜브 채널 '형수는 케이윌'에 새로운 영상을 공개하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr