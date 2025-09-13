사진=텐아시아DB

최근 일반인과 결혼한 가수 김종국이 속도위반으로 결혼을 서두른 것이 아니라며 선을 그었다.지난 11일 유튜브 채널 '짐종국'에는 '호랑이 장가가는 날…(Feat. 런닝맨, 용띠클럽, 조나단, 강훈, 주우재, 서장훈, 쇼리 외)'라는 제목의 영상이 올라왔다.김종국은 "결혼을 축하해 주신 많은 분들께 감사드린다. 여러 사정으로 조용히 식을 치르느라 많은 이야기를 전하지 못해 죄송하다. 이해해 주신 분들께 감사드린다"라며 말문을 열었다. 이어 지인들에게 결혼 소식을 알리는 장면이 나왔다. 모두가 놀라는 모습을 보이자 김종국은 "급하게 (결혼을 하게) 됐지만 속도위반은 아니다. 내 나이에 속도위반이면 복이다"라며 웃어 보였다.결혼을 결심한 이유도 밝혔다. 김종국은 "사랑하니까 하는 거다. 아내는 모든 게 장점이다. 연하고 LA와 관련 없는 한국인이다"라고 말했다. 비공개로 결혼식을 치르는 이유에 대해 그는 "아내가 될 상대가 조용히 했으면 하는 바람이 있었다. 나도 조용히 하고 싶었다. 진짜 결혼하고 얘기할까도 생각했다"고 설명했다.김종국은 지난 5일 서울 모처에서 일반인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다. 결혼식 사회는 방송인 유재석이 맡았으며 가족과 가까운 지인들만 참석했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr