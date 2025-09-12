사진 = '재친구' 유튜브 채널 캡처

김재중이 이준영의 재능을 높이 평가하며 극찬해 눈길을 끈다.가수 김재중의 자체 콘텐츠 '재친구' 유튜브에서는 '카메라랑 낯 가리는 금성제는 귀하고 귀엽다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이준영이 게스트로 등장한 가운데 김재중은 이준영의 능력을 칭찬했다. 김재중은 이준영에게 댄서, 가수, 배우 다재다능 만능캐라고 했다. 김재중 칭찬에 이준영은 부끄러워 했다. 이어 "연기도 하고 춤도 추고 하는게 좋다"고 했다.김재중은 또 이준영에게 "캐릭터를 안 가리고 연기를 하더라"고 하면서 '약한영웅' 금성제, '마스크걸' 최부용, '폭싹속았수다' 박영범을 언급했다. 김재중은 "어쩌다가 그렇게 됐냐"고 물었다. 이에 이준영은 겸손하게 "뭔가 내가 난 엄청 꽃미남 배우는 아니라고 생각한다"며 "그래서 경쟁력이 뭐가 있을까라고 생각했을 때는 여러가지 역할들이 지금 나한테 들어오고 있으니 이걸 피해주지 않는 선에서 다 해보자 싶었다"고 밝혔다.이어 이준영은 "그렇게 다 하다보니 끝나고 나서 결과물들이 공개됐을 때 나도 놀랐다"며 "이렇게 많이 좋아해 주시고 응원해 주시는 분들이 생겼구나 싶었다"고 했다. 이준영은 또 별명인 '잘.쓰'에 대해 "나도 언제부터 이 별명이 생겼는지 모르겠는데 그냥 쓰레기 보다 나은 것 같다고 했다. '잘.쓰'는 '잘생긴 쓰레기'의 준말이다.이를 들은 김재중은 "그렇다"며 "잘생긴 쓰레기가 낫다"고 했다. 김재중은 특히 '마스크걸' 최부용 연기에 감탄했다며 "배우가 미울 정도로 작품에 몰입했다"며 "그리고 역할들이 왜 다 싸움을 잘하는거냐"고 했다. 이에 이준영은 "진짜 리얼하게 싸우는 것 처럼 보이고 싶어서 MMA를 시작했다"고 하며 연기에 대한 열정을 고백했다. 김재중은 "너무 싸움 잘하고 그러니까 무섭다"고 했고 이준영은 "그래서 우리 엄마가 욕하고 이런거 싫어한다"고 해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr