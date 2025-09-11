이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '짐종국' 캡처

김종국이 결혼 비하인드와 함께 어머니가 '미우새'를 하차한 사연을 밝혔다.11일 김종국의 채널 '짐종국'에서는 김종국이 결혼 비하인드를 공개한 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김종국은 "결혼 축하 감사하다. 너무 타이트하게 준비해서 자리를 비워야 했다"고 운을 뗐다. 이어 "예식 당시 결혼 소식을 지인들에게 알리는 영상도 찍었다. 예식장에서 장식 때문에 틀 수가 없어서 여기서 공개한다"고 말했다.그는 특히 어머니가 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼"에 출연하지 않은 이유에 대해 "결혼 때문에 조용히 준비하려고 했다. 아내가 조용히 하고 싶어 했고, 내가 관심받는 걸 싫어한다"고 설명했다.김종국은 또 지인들에게 결혼 소식을 알리는 모습을 공개했다. 김종국의 결혼 소식을 들은 서장훈은 "어머니가 ‘미우새’에 안 나오시고 집을 산 걸 보고 눈치를 챘다"며 결혼을 예상하고 있었음을 알렸다.유재석 또한 "집을 살 때부터 의도가 있는 것 같았다. 이제야 알겠다"며 김종국의 결혼에 대해 축하 인사를 건넸다.한편 김종국은 지난 5일 서울 모처에서 비 연예인 여자친구와 결혼식을 올렸다. 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 초대된 채 철저히 비공개로 진행했다. 사회는 절친 유재석이 맡았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr