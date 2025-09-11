이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '숙스러운 미숙씨' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '숙스러운 미숙씨' 캡처

배우 전지현이 선배 이미숙을 향한 감탄을 드러냈다.11일 이미숙 채널 '숙스러운 미숙씨'에서는 영화 '북극성' 제작발표회 현장 직캠 영상이 공개됐다.공개된 영상에서 이미숙은 이른 오전부터 제작발표회 준비를 시작하며 "힐에 노출이 많이 되기 때문에 발을 보호해야 한다. 이게 엄청난 체력 소모다. 우리 일 자체가 그렇다. 사람들은 화려한 모습만 보는데 12시간 하이힐을 신고 있는 건 거의 고문수준이다"고 털어놨다.이어 전지현과 마주한 이미숙은 촬영 PD가 전지현만 집중 촬영하는 것을 발견하고 "나 말고 전지현만 찍더라"고 폭로했다. 이에 전지현은 제작발표회 현장에서 "오늘 선생님 너무 예쁘셔서 제가 밀릴 것 같다"고 칭찬해 훈훈함을 안겼다.또한 전지현은 "이미숙 선배님한테 칭찬받은 전지현이다"고 재치 있게 소개해 웃음을 자아냈다. 앞서 이미숙은 자신의 채널에서 전지현의 레시피를 언급해 많은 화제를 모았다.이미숙은" "손도 빠르고 달걀 삶는 방법도 달걀이 왜 안까지지? 물어보면 찬물로 해서 까야 된다. 그래야 들러붙지 않는다고 하는데 진짜 똑똑하다. 촬영 스태프들 것까지 음식을 다 챙겨오는데 완전 건강식으로 먹는다. 순두부찌개에 염장 다시마 몇 개 넣어서 먹고"며 전지현에 대해 극찬했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr