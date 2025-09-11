이미지 크게보기 사진 = MBN ‘명을 사수하는 사람들 명사수’

배우 이의정이 15년간의 뇌종양 투병 끝에 완치 소식을 전하며 눈물 어린 고백을 털어놨다.10일 방송된 MBN ‘명을 사수하는 사람들 명사수’에는 이의정이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 이의정은 "시트콤 '남자 셋 여자 셋'을 하던 당시 30분도 못 잘 정도로 힘들었다. 결국 잠을 자고 싶어서 작품을 그만두기도 했다"며 건강 이상을 처음 느꼈던 순간을 떠올렸다.이어 "세수를 하다가 손이 옆으로 가고, 머리가 깨질 듯 두통이 찾아왔다. 큰 병원으로 가라는 의료진 말 이후 기억이 끊겼다. 그게 첫 적신호였고 이후 15년간 투병을 이어갔다"고 고백했다.투병 중 가장 충격적이었던 '가짜 사망 기사'였다고. 그는 "'이의정 끝내 사망'이라는 기사를 직접 봤다. 아버지께 전화를 걸어 '나 죽어?'라고 물었더니. 놀라 전화를 끊었다"며 당시의 충격을 전했다.또한 이의정은 "뇌종양은 5년 뒤 후유증이 온다더라. 예측할 수 없는데 나는 고관절 괴사로 왔다. 그래도 간이나 위가 괴사됐다면 살 수 없었을 거다. 이렇게 말하니 슬프다"고 담담히 말했다.앞서 그는 '특종세상'에서 쓸개 제거 수술과 목젖 절제 사실을 공개하기도 했다.한편 이의정은 2006년 뇌종양 말기 판정을 받았으며, 15년 투병 끝에 완치 판정을 받은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr