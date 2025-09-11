이혜정, 며느리 기강 잡았다…"손님 아냐, 제사 전날 오게 해" ('동치미')

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

요리연구가 이혜정이 며느리와의 제사 일화를 털어놨다.지난 10일 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '며느리 기강이 이렇게 잡는 것이다?'라는 주제로 예고편을 공개했다.이날 방송에서 이혜정은 "저는 맏며느리였다. 모든 제사가 제 몫이었다. 네가 도와주는 거다. 그런데 시대가 바뀌었는데 며느리를 여전히 손님처럼 둘 수는 없다고 생각했다"고 운을 뗐다.이어 "처음 몇 년은 '몇 시에 오라'고 했는데, 사실 며느리는 전날부터 준비해야 한다. 그런데 늘 내가 다 준비해 놓으면 부치기만 했다"고 회상했다.결국 이혜정은 며느리를 불러 단호히 말했다고. 그는 며느리에게 "제사는 네 몫이다. 나는 도와줄 뿐이다. '몇 시에 갈까요? 몇 시에 올까요?는 네가 위치에서 할 말이 아니다. 네가 알아서 준비하고 와야 한다"고 얘기했다.그러자 며느리가 "'그럼 일주일 내내 와야 하냐'고 하더라. 아이들도 있으니 기가 막혔을 것"이라며 웃음을 보였다. 이혜정은 "최소한 전날에는 '시장 언제 가시냐' 묻고, 전날엔 '몇 시에 갈게요'라고 해야 한다"고 강조했다.이후 며느리는 일주일 뒤 편지를 전하며 "'어머님의 삶이 얼마나 힘들었는지 알겠다. 아이들 키울 동안만 도와달라. 그 후엔 잘 따르겠다"고 고백해 감동을 자아냈다.이를 듣던 이홍렬이 "며느리 기강은 왜 잡냐"고 말하자 이혜정은 "기강이라는 말보다는 원칙을 알려준 것"이라며 "며느리는 손님이 아니라 가족"이라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr