사진 제공 = 채널S, SK브로드밴드 '뚜벅이 맛총사'

'뚜벅이 맛총사'가 후쿠오카 아침 식사 성지에서 '생선구이 1열 직관' 현장을 전격 공개한다. 씨엔블루 이정신은 BTS 제이홉도 반한 '애착 푸딩'으로 데뷔 전 추억을 소환한다.11일 오후 9시 20분 방송되는 채널S와 SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'에서는 일본 후쿠오카의 핫플 식당 검증에 나서는 권율, 연우진, 이정신의 유쾌한 먹방 여정이 펼쳐진다. 추성훈도 줄 서는 '웨이팅 맛집'부터 SNS에서 난리난 'MZ픽 트렌디 식당'까지, 한국인 관광객과 현지인들을 사로잡은 최고의 맛집 리스트가 총출동한다.세 사람은 하루 동안 각자 식사 한 끼를 책임지는 특별 미션에 돌입한다. 점심 식사를 맡은 연우진은 자신만만하게 일본 정통 가정식 전문점으로 팀원들을 안내한다. 식당 외관을 보자 권율은 "장어 요리 전문점", 이정신은 "이자카야"라며 추측을 쏟아내고, 연우진은 "정답이 있다"며 여유 넘치는 미소를 짓는다. 해당 식당은 SNS에서 핫한 후쿠오카 '아침 식사 성지'로 알려진 곳이라 더욱 기대감을 모은다. 눈앞에서 큼지막한 생선을 숯불에 직화로 구워내는 생선구이 정식집으로, 현란한 퍼포먼스와 함께 터져 나오는 '바삭 촉촉'한 식감에 후쿠오카 미식 투어의 열기가 한껏 고조된다.저녁 식사 후 숙소로 돌아가던 길, 세 사람은 편의점에 들러 폭풍 간식 쇼핑을 한다. 이정신은 부기가 빠진다는 '아이돌 필수 음료', 그리고 씨엔블루 데뷔 전 일본 인디밴드 시절부터 즐겨 먹던 '추억의 푸딩'을 애착템으로 직접 소개한다. 특히 이 푸딩은 BTS의 제이홉도 즐겨 먹는 것으로 알려져 글로벌 팬심을 흔드는 화제를 예고한다.연우진이 소개한 후쿠오카 '아침식사 성지'부터 이정신의 감성 충만 '데뷔 전 추억템'까지, 예측 불허 재미와 K-아이돌의 히스토리를 모두 담은 후쿠오카 먹방 여행기는 이날 오후 9시 20분 채널S '뚜벅이 맛총사'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr