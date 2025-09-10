그룹 에이엠피/사진=텐아시아 사진DB

FNC엔터테인먼트에서 10년 만에 선보이는 신인 밴드 AxMxP(에이엠피)가 쟁쟁한 선배들의 후배로 데뷔한 소감을 밝혔다.에이엠피는 10일 오후 2시 예스24 라이브홀에서 정규 1집 'AxMxP' 발매 및 데뷔 기념 쇼케이스를 열고 앨범에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 크루는 "선배들이 멋지신 분들이 많아 부담되기도 하지만 자랑스러운 후배가 되고 싶은 마음이 크다"고 의지를 밝혔다. 그는 "저희가 'FNC 밴드 킹덤'에서 드럼 컬래버 무대를 했었는데, 큰 무대는 처음이라 긴장했었다. 씨엔블루의 강민혁 선배님이 제가 무대 오르기 직전에 다가와 "멋있다. 긴장할 필요 없다"고 해주셨다. 그 덕분에 무대를 잘 소화할 수 있었다"고 해 훈훈함을 자아냈다.또 주환은 씨엔블루의 이정신과 FT아일랜드 이재진을 언급하며 "이정신 선배님은 힘든 일 있으면 밥 사주시겠다면서 연락처를 주셨다. 이재진 선배님은 퍼포먼스를 직접 가르쳐주셨다. 감사했다"고 했다.에이엠피는 'Amplify Music Power'(앰플리파이 뮤직 파워)의 약어다. 음악으로 세상을 흔드는 에너지를 보여 주겠다는 포부가 담긴 팀명이다. 이들의 데뷔 앨범이자 정규 1집인 'AxMxP'는 무채색 같던 일상에 예고 없이 밀려드는 감정의 소용돌이를 다루는 앨범이다. 이번 앨범은 서로 다른 장르와 이야기를 담은 'I Did It', 'Shocking Drama', '너는 나를 시인으로 만들어 (Love Poem)' 세 곡을 트리플 타이틀곡으로 구성했다. 이들은 이번 정규 앨범을 통해 힙합부터 발라드까지 폭넓은 스펙트럼을 밴드 사운드로 구현했다.한편, 에이엠피의 정규 1집 'AxMxP'는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr