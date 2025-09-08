/ 사진제공=tvN

배우 한석규가 요리에 대한 자신감을 드러냈다.8일 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'의 온라인 제작발표회가 진행된 가운데 배우 한석규, 배현성, 이레와 연출을 맡은 신경수 감독이 참석했다.새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.전 협상가에서 현 치킨집 사장으로 변신한 한석규는 "직업이 많이 달라졌다. 그동안은 의사 등 전문직을 많이 했었는데 이번에는 소박한 치킨집의 사장을 맡았다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 한석규는 "치킨집 사장이다 보니 닭 손질을 잘해야 했다. 다행히 마침 제가 요리를 좀 한다. 막내라 어머니 일을 도우면서 칼질을 많이 했다"고 입을 열었다.이어 그는 "그래서 이번 역에 큰 어려움은 없었다. 이 작품 하기 전에 치킨집 운영하시는 사장님이 오셔서 도움을 주셨다. 반죽과 밀가루 튀김 옷 묻히는 방법을 배웠다. 웬만하면 흉내를 곧잘 내는 편이라 드라마 속에서 제가 직접 손질한 닭들을 보실 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 오는 9월 15일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr